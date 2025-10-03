太平青鳥書店22日熄燈 謝國樑盼公私協力活化空間

位於基隆市虎仔山、由廢校改建而成的「太平青鳥」書店，因契約到期22日熄燈，市府明年初重新招標委外經營。市長謝國樑今天前往勘查說，未來盼公私協力繼續活化老舊校舍空間。

謝國樑透過新聞稿表示，他今天前往書店了解未來空間規劃及重新招標事宜。太平青鳥書店在結束營業後，未來重新招標後若僅維持「純書店」模式，營運自主性與收益恐有挑戰。

他說，市府也將研議多元活化模式，例如基隆市議會議長童子瑋所提及的青年旅館或其他複合使用；但相關業者認為，若要做成旅館或住宿用途，需由公家機關投入成本大幅裝修，做好公共環境投入準備後，民間業者才比較有意願接手營運。

謝國樑指出，考量市府財政現況，未來希望透過招標，以公私協力方式繼續推動空間活化，並朝向複合式方向經營。此外，有鑑於當地周邊道路狹隘，市府考慮建設纜車等方式，改善交通問題。

基隆市太平國小於民國57年創校，隨著少子化等因素，民國106年停辦，前基隆市長林右昌推動校舍空間活化工程，將原本的校區整修後，委外轉型為「太平青鳥」書店，書店於110年10月23日開幕，吸引不少民眾上山看書、看海、看郵輪，享受藝文氣息。

「太平青鳥」書店10月1日在臉書Facebook粉絲專頁表示，過去4年來書店逐漸站穩腳步、設施持續完善、書籍藏量逐步加深增廣，但仍舊走上要結束營業的艱難決定。