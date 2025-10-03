基隆海洋老鷹嘉年華大遊行明登場 市區大範圍封路交管

2025基隆國際海洋老鷹嘉年華大遊行明天登場，警方從下午1時至4時市區全面交通管制，禁止任何車輛進入遊行區，今年花車表演踩街遊行隊伍有森巴女郎、大型老鷹、海洋生物人偶等，還有創意表演等，從國門廣場集結出發，繞行市區再回到國門廣場結束；管制期間僅開放東岸高架橋與中正路雙向通行。

踩街隊伍在國門廣場前集結，沿忠一路、愛二路、仁三路、愛三路、仁二路遊行，最後回到忠一路海洋廣場。各種造型人偶、創意裝扮及表演沿途展開，民眾會夾道欣賞，熱鬧非凡。警方說，該遊行路線全面交管，各路口均管制車輛禁止進入。

市警局保安科表示，禁止車輛通行路段有港西街、忠一路、孝一路（忠二路至忠一路）、孝二路（忠二路至忠一路雙向）、孝三路（忠二路至忠一路）、孝四路（忠一路至忠二路）、仁二路（愛五路至愛一路）、仁三路（愛一路至愛四路）、愛一路（仁一路至仁三路雙向）、愛二路（仁二路至仁四路）、愛三路（仁一路至仁二路雙向）、愛四路（仁三路至仁一路）」、仁五路禁止左轉愛三路。