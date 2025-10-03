台東公地放領露曙光 莊瑞雄：卓揆允諾檢討

快訊

中央社／ 台東縣3日電
民進黨立委莊瑞雄質詢時聚焦「公地放領」，表示這是國家韌性的根本課題，尤以公有地比例全國最高的台東受害最深。圖／莊瑞雄辦公室提供
民進黨立委莊瑞雄質詢時聚焦「公地放領」，表示這是國家韌性的根本課題，尤以公有地比例全國最高的台東受害最深。圖／莊瑞雄辦公室提供

台東民眾爭取比照宜蘭大南澳重啟「公地放領」。立委莊瑞雄今天表示，行政院長卓榮泰允諾，只要不涉國家和公共安全，政府願意釋放土地予長期耕種者。

民進黨立委莊瑞雄發布新聞指出，立法院會今天召開「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」備質詢會議，他質詢時聚焦「公地放領」是國家韌性的根本課題，也是台灣長年未竟的土地正義。

莊瑞雄表示，政府在土地收歸國有的過程中遺留深刻不義，導致世代耕作者被迫失去地權，尤以公有地比例全國最高的台東受害最深。中央既然選擇在宜蘭大南澳重啟示範放領，就不應讓台東再度缺席。

他表示，戰後的公地放領政策雖以「耕者有其田」為名，歷經早期放領、專案放領與補辦放領等階段，卻因公共造產、九二一震災與桃芝風災等理由陸續喊停。加上國民政府當年以「未登記即收歸國有」的土地總登記制度，讓語言隔閡、二二八陰影下未登記的農民失去土地，傳統共有地、兄弟不分家的耕地也一併被收走，這些歷史不義至今未獲補正。

莊瑞雄表示，台東長期遭公地放領政策遺漏，為全台公有地占比最高的縣市，至今仍有777筆、162公頃土地未放領，這些土地世代以來皆由農民耕作，卻因制度不公而無法獲得地權。若政府重啟大南澳示範卻遺漏台東，不僅忽視了在地農民世代辛勤的耕作，更讓土地正義與區域均衡發展淪為口號。

莊瑞雄表示，這是國家欠農民的歷史債，既然中央已選擇打開放領之門，就不能讓花東繼續在門外徘徊。

莊瑞雄指出，卓榮泰回應表示，歷史遺留下來的問題，政府必須正視並還原正義。大南澳過去既曾同意放領卻因故中斷，如今完成程序是應有之舉，未來行政院也將比照處理其他具相同條件卻遭擱置的案件，並進行全面性檢視。

卓榮泰表示，只要不涉及國家安全或公共安全、且無所有權紛爭，政府願意釋放土地予長期實際耕作者，並將責成內政部與財政部通力合作，盤點並勾稽資料，務求徹底落實土地正義。

莊瑞雄轉述，卓榮泰也說，推動土地正義不僅是還給農民應得的權利，更是社會安定與國家發展的保障。政府將秉持「平等原則」與「歷史補正」精神，不讓任何縣市在政策中缺席，力求公平一致。

