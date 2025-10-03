太平青鳥熄燈下一步？謝國樑：複合模式委外青年旅館也是方向

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆太平青鳥書店經營4年後將在10月22日熄燈，原太平國小計畫在明年初重新招標委外經營，市長謝國樑今前往勘查，他期盼公私協力繼續活化空間，未來考慮複合模式委外，例如青年旅館也是正向的思考方向，但因建物老舊有難度。

太平青鳥書店營運租約即將到期，謝國樑今天前往書店了解未來規畫及重新招標事宜。謝國樑說，對青鳥書店總經理蔡瑞珊及其團隊過去對基隆文化觀光旅遊的貢獻表示高度肯定與感謝，主觀上仍希望太平青鳥能夠延續在此地的營運，不過該地點是公共空間，招標招租過程必須遵循一定的政府公開程序，不論是太平青鳥或其他任何單位都必須依法參與招標。

對於太平青鳥的空間活化與招標方向，謝國樑認為若僅維持「純書店」模式，業者對於營收的自主能力會有所擔憂，市府曾考慮過其他複合模式，例如議長童子瑋所提青年旅館，也是正向的思考方向，不過徵詢業者的意見，都表示若要做成旅館或住宿用途，需要由公家機關投入成本進行大幅裝修，做好公共環境投入準備後，民間業者才比較有意願接手營運。

謝國樑說，考量市府目前財政狀況，希望透過公私協力活化空間，初步想法是朝向以目前原有的模式進行，符合公平公開原則，市府正在準備招標文件，明年初招標。

謝國樑並指出，有鑑於太平國小周邊道路狹隘，市府考慮建設纜車等方式，以改善當地的交通問題，並為未來的開發提供通勤空間，在新的招標案，會一併考慮交通配套措施。

市府都發處長謝孝昆說，太平青鳥原來的租賃契約為4年，10月22日到期。太平國小舊校舍空間在民國109年經都委會同意作為教育基地，可進行複合式的文創、餐飲等活動；不過該建物建於民國57年，雖在民國102年曾進行結構修復，但至今已近60年。

議員宋瑋莉表示，活化利用要有一個主軸先出來，因為面臨基隆港港口，要有一些複合式的商品、規畫，比如咖啡廳、餐飲等，甚至可以結合日間照護，讓長者來上課之外可以在這邊賣東西。她並建議建催生「碼頭工人博物館」，訴說這裡的人文與故事，強化地方特色的底蘊。

議員郭美秀說，這裡山海雖然很美，除了風景美以外，還要有活化的東西比如文創發展多元結合，否則對書沒有興趣的人就來一下就走了，要讓遊客有得吃、有得玩、有文創的東西可看。

