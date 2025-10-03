快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／避免成孤島 南橫霧鹿國小將拆籃球架便於空勤黑鷹起降

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南橫霧鹿村唯一直升機起降點霧鹿國小操場，因有2座固定式籃球架，使得空勤黑鷹直升機無法順利起降，執行物資及人員載運。圖／民眾提供
南橫霧鹿村唯一直升機起降點霧鹿國小操場，因有2座固定式籃球架，使得空勤黑鷹直升機無法順利起降，執行物資及人員載運。圖／民眾提供

樺加沙颱風影響，造成台東南迴公路多處邊坡坍方及路基流失滔空，公路局至今持續搶修中，為避免山區交通中斷村落再成孤島，就必須仰賴空勤載運物資及人員，但霧鹿村唯一起降點霧鹿國小操場因有2座籃球架，使得直升機無法起降，議員促請拆除，以利日後救災任務。縣府教育處表示，將改移動式球架。

縣府教育處指出，再不影響學生運動使用的情況下，會將2做固定式籃球架拆除後，改用移動式的球架，平時學生可以活動使用外，一旦遇天然災害，操場需要做為救災直升機停機坪，就可以迅速移開，達到兩全其美的功能。

上個月樺加沙颱風為南橫山區降下累計逾千毫米雨量，使得南橫公路台東端150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及路基滔空等嚴重災損，造成雙向道路阻斷，包括利稻村、霧鹿村及下馬部落成孤島。

縣府及民意代表請求空勤協助載運物資及人員，但由於下馬部落沒有起降點，上方的霧鹿村唯一起降點霧鹿國小操場也因有2座固定式籃球架，使得直升機起降受阻，最後只能降落10幾公里遠的利稻村，再靠人員接力方式搬運物資，相當不便及耗時。

議員張全馨嵐表示，目前山區的道路狀況仍不穩定，關山工務段持續搶災中，且道路修復完工恐需要很長一段時間，期間若再遇豪大雨，勢必交通有中斷風險，因此，經過幾次現勘後，當務之急就是霧鹿國小操長優先拆除，讓直升機可以順利起降，這部分已和教育處取得共識。

樺加沙颱風影響，造成台東南迴公路多處邊坡坍方及路基流失滔空，公路局至今持續搶修中。圖／民眾提供
樺加沙颱風影響，造成台東南迴公路多處邊坡坍方及路基流失滔空，公路局至今持續搶修中。圖／民眾提供

樺加沙颱風 南橫 停機坪

延伸閱讀

影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

路斷部落成孤島！醫護物資進入南橫 電力待30日道路搶通立即修復

影／台東南橫3部落路斷成孤島 今實施空勤給藥作業

相關新聞

影／避免成孤島 南橫霧鹿國小將拆籃球架便於空勤黑鷹起降

樺加沙颱風影響，造成台東南迴公路多處邊坡坍方及路基流失滔空，公路局至今持續搶修中，為避免山區交通中斷村落再成孤島，就必須...

台東太平溪床距橋僅3公尺 下月清淤、屏東民治溪改善排水竣工

台東太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距太平橋底僅3公尺，民眾憂心颱風豪雨來襲，橋面遭淹或沖斷，縣府已會同公路局清理橋墩基礎以上...

影／基隆和平島晚間全島大停電 電桿冒火搶修民眾熱到跑出吹風

基隆市和平島和平街一處高壓電桿今晚間疑開關故障跳脫，瞬間冒出火花並停電，台電趕至現場斷電搶修，和平島全島逾2000戶停電...

基隆太平青鳥熄燈下一步？ 謝國樑明勘查活化 童子瑋提青年旅舍

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁太平青鳥書店宣布10月22日熄燈，現址原太平國小空間下一步怎麼走，引發基隆人熱議。市長謝國樑...

花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

花蓮前縣長陳清水辭世，享壽82歲，縣長徐榛蔚今天在臉書貼文，感謝陳清水對花蓮的付出和貢獻。在地一名退休老師回憶，陳清水經...

基隆太平青鳥熄燈地方婉惜 市府：將重新委外招租新團隊

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁，太平青鳥書店昨宣布，營運4年後10月22日是最後一天營業日，這是「很艱難的決定」，民眾都相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。