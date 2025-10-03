聽新聞
影／避免成孤島 南橫霧鹿國小將拆籃球架便於空勤黑鷹起降
樺加沙颱風影響，造成台東南迴公路多處邊坡坍方及路基流失滔空，公路局至今持續搶修中，為避免山區交通中斷村落再成孤島，就必須仰賴空勤載運物資及人員，但霧鹿村唯一起降點霧鹿國小操場因有2座籃球架，使得直升機無法起降，議員促請拆除，以利日後救災任務。縣府教育處表示，將改移動式球架。
縣府教育處指出，再不影響學生運動使用的情況下，會將2做固定式籃球架拆除後，改用移動式的球架，平時學生可以活動使用外，一旦遇天然災害，操場需要做為救災直升機停機坪，就可以迅速移開，達到兩全其美的功能。
上個月樺加沙颱風為南橫山區降下累計逾千毫米雨量，使得南橫公路台東端150K、155K、161K、163K、170K、179K、180K、181K、185K、188K（彩霞隧道）、190K等路段都有邊坡坍方及路基滔空等嚴重災損，造成雙向道路阻斷，包括利稻村、霧鹿村及下馬部落成孤島。
縣府及民意代表請求空勤協助載運物資及人員，但由於下馬部落沒有起降點，上方的霧鹿村唯一起降點霧鹿國小操場也因有2座固定式籃球架，使得直升機起降受阻，最後只能降落10幾公里遠的利稻村，再靠人員接力方式搬運物資，相當不便及耗時。
議員張全馨嵐表示，目前山區的道路狀況仍不穩定，關山工務段持續搶災中，且道路修復完工恐需要很長一段時間，期間若再遇豪大雨，勢必交通有中斷風險，因此，經過幾次現勘後，當務之急就是霧鹿國小操長優先拆除，讓直升機可以順利起降，這部分已和教育處取得共識。
