影／基隆和平島晚間全島大停電 電桿冒火搶修民眾熱到跑出吹風
基隆市和平島和平街一處高壓電桿今晚間疑開關故障跳脫，瞬間冒出火花並停電，台電趕至現場斷電搶修，和平島全島逾2000戶停電搶修，約在20到40分鐘搶修完成後陸續復電。由於冷氣、電風扇停擺，很多民眾熱到跑出吹風。
據和平島居民表示，今晚8時50分左右，突然全島大停電，民眾發現和平街一處高壓電桿冒出火花，消防人員和台電人員都迅速趕至處理。
和平街約有300戶左右民宅受到影響，停電原因疑似開關跳脫。和平島上社寮、平寮里等也都配合停電搶修，全部停電逾2000戶。一名里長說，台電約在20分鐘後陸續修好復電，搶修很快，停電沒有太久。
由於停電民眾家中冷氣、電風扇停擺，一名阿嬤說，整條街都沒電了，跑出來外面比較涼。許多民眾因家裡太熱，所以紛紛出來吹風，和平島晚上整排民眾都跑出來，有的拿椅子坐，有的和鄰居聊天，對停電議論紛紛。
