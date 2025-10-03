台東太平溪床距橋僅3公尺 下月清淤、屏東民治溪改善排水竣工

台東太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距太平橋底僅3公尺，民眾憂心颱風豪雨來襲，橋面遭淹或沖斷，縣府已會同公路局清理橋墩基礎以上土方，11月將自上游取土6萬餘立方公尺。另屏東潮州民治溪至泗林橋因排水不良，豪雨時恐淹水，縣府向水利署爭取1.58億元，打造安全的水岸家園。

台東縣建設處水利科長吳哲元說，太平溪河段淤積已納疏濬專案計畫，清疏的土石會利用河床便道運至豐源海岸養灘，避免砂石車頻繁出入影響交通。

他表示，太平橋清疏作業短期將配合台東工務段，從橋梁上游取6萬餘立方公尺土方，長期的清淤計畫已發包，待溪底便道恢復後即動工清淤。

「再不清，大水就淹過橋上了」劉姓居民及黃姓居民說，太平溪上游土石沖刷不斷，太平橋的橋墩都快被土石掩沒，不趕快疏濬，橋梁恐無法承受大水衝擊。吳哲元說，為讓砂石能自然沖刷下來，南王橋及台鐵橋會縮減橋墩數，加大墩距，方便清運砂石。

屏東縣潮州鎮民治溪至泗林橋段因河道蜿蜒、防洪寬度及高度不足，導致排水不佳，縣府向經濟部水利署前瞻基礎建設計畫爭取1.58億元，改善1.1公里河道、拓寬新建護岸及改建橋梁和環境，工程歷時1年半，昨天竣工。

屏縣府表示，透過拓寬工程，擬保留原有林相與自然景觀，降低生態衝擊，其中三星橋至泗林橋汛期可作防汛搶險通道，提升周邊地區防災效能，兩岸則發展為住宅區。