基隆太平青鳥熄燈下一步？ 謝國樑明勘查活化 童子瑋提青年旅舍

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁太平青鳥書店宣布10月22日熄燈，現址原太平國小空間下一步怎麼走，引發基隆人熱議。市長謝國樑明天到太平國小勘查，研議空間如何活化。議長童子瑋則提出轉化成公共性的旅宿如青年旅舍。

基隆太平青鳥決定熄燈今天經聯合報獨家披露後，引發各社群網友熱議，有網友說，「太平青鳥已經是外地朋友來必帶他們造訪的地方，除了可以看基隆地標，可以說是看海的最美書店，期待變成基隆的華山文創園區，沒想到…。」、「很漂亮，但交通太難了」。

還有網友建議，「青旅很好，這次去馬祖看國際藝術島，發現很多據點跟老建築都規劃城背包客，青旅，成為四方來客的旅資交換中心。」

市長謝國樑也很重視太平國小未來活化利用的問題，明天他將親自到太平青鳥書店勘查。

議長童子瑋表示，書店關閉後下一步該怎麼走，很有想像空間。他曾經提過，也許這裡能嘗試做成青年旅舍，因為基隆很少有這樣面山望海的空間，如果有人能真正住進來，醒來就看見港都海浪、晚上賞基隆夜景，這會是一種完全不同的體驗。畢竟在其他城市，這樣的山海交界幾乎都已經被規畫成高級住宅，如果轉化成公共性的旅宿，不是更有意義嗎？

​童子瑋說，像香港的美荷樓（Mei Ho House）原本是公屋，如今改成青年旅舍，讓旅客在住宿之餘，也能了解香港早年的生活故事。還有倫敦的 Ragged School Museum，原是十九世紀的學校，現在則完整重現舊教室氛圍，成為人們理解歷史的方式。這些案例都告訴我們，舊建築不必只是靜態保存，它可以變成帶動文化與城市活力的能量。

​童表示，如果這裡能結合住宿與文化展示，甚至和旁邊的基隆地標公園串聯起來，會不會有一天，它成為旅人必經的駐足點？白天在公園看山看海，晚上回到舊校舍裡參加一場展演，或者就住上一晚，感受山城夜裡的風景。這裡可能是基隆下一個很重要的文化節點，大家可以一起來討論，希望這裡變成什麼樣子？一起為這裡找出下一段故事。