快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮前縣長陳清水（右）辭世，縣長徐榛蔚發文緬懷，感謝他的付出與貢獻。圖／花蓮縣政府提供
花蓮前縣長陳清水（右）辭世，縣長徐榛蔚發文緬懷，感謝他的付出與貢獻。圖／花蓮縣政府提供

花蓮前縣長陳清水辭世，享壽82歲，縣長徐榛蔚今天在臉書貼文，感謝陳清水對花蓮的付出和貢獻。在地一名退休老師回憶，陳清水經常騎著摩托車在街頭繞，「把縣長當里長幹」，非常親民

陳清水於1985至1989年擔任花蓮第10屆縣長，任內推動多項基礎建設，花蓮市美崙坡旁邊整面大理石壁畫，就是他縣長任內所做。

徐榛蔚今天在臉書貼文緬懷陳清水，感謝陳清水為花蓮奠下厚實基礎，陪伴這片土地茁壯成長。她表示，會銘記並延續前縣長的德政，持續推動造福鄉親的政策，讓花蓮更加繁榮美好。

一名退休老師表示，陳清水曾任花蓮市長、花蓮縣長，雖然是一縣之長，但相當親切，不會高高在上，陳當縣長時，經常騎著摩托車在街頭繞，民眾招手就會停下聽取基層的想法，非常親民。

花蓮 親民 徐榛蔚

延伸閱讀

民進黨：國民黨指控中央大翻車 凌濤自證花蓮縣府多13小時應變

花蓮洪災第10天...新增佛祖街封街交管 僅供大型機具進入全力清淤

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

相關新聞

花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

花蓮前縣長陳清水辭世，享壽82歲，縣長徐榛蔚今天在臉書貼文，感謝陳清水對花蓮的付出和貢獻。在地一名退休老師回憶，陳清水經...

基隆太平青鳥熄燈地方婉惜 市府：將重新委外招租新團隊

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁，太平青鳥書店昨宣布，營運4年後10月22日是最後一天營業日，這是「很艱難的決定」，民眾都相...

7億元打造！台東立體停車場疑傳停工2個月 縣府：工程會正調解審理

台東縣政府耗資7億元，預計明年底竣工的新生路多功能「公五立體停車場」，近日傳出工程疑已停工2個月，後續相關工程恐延宕。縣...

台東太平溪床砂石淤積距橋僅3公尺 引民眾憂心 縣府：下月取土方

受樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心，下次颱風大豪雨，暴漲溪水恐淹過...

獨／山海回望的書店....基隆「太平青鳥」營運4年宣布結束

在基隆虎仔山基隆地標旁的太平青鳥書店，昨晚8點在臉書粉絲團上宣布，結束4年營運，引起一片惋惜聲，還有人哀號說，「我們都還...

基隆推低收入長者助聽器補助 雙耳最高補助1萬1千元

基隆市截至8月底老年人口已逾7萬8000人，占總人口比率21.8%為全國第四名，考量長者隨年齡增長聽力功能逐漸退化，低收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。