花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

花蓮前縣長陳清水辭世，享壽82歲，縣長徐榛蔚今天在臉書貼文，感謝陳清水對花蓮的付出和貢獻。在地一名退休老師回憶，陳清水經常騎著摩托車在街頭繞，「把縣長當里長幹」，非常親民。

陳清水於1985至1989年擔任花蓮第10屆縣長，任內推動多項基礎建設，花蓮市美崙坡旁邊整面大理石壁畫，就是他縣長任內所做。

徐榛蔚今天在臉書貼文緬懷陳清水，感謝陳清水為花蓮奠下厚實基礎，陪伴這片土地茁壯成長。她表示，會銘記並延續前縣長的德政，持續推動造福鄉親的政策，讓花蓮更加繁榮美好。

一名退休老師表示，陳清水曾任花蓮市長、花蓮縣長，雖然是一縣之長，但相當親切，不會高高在上，陳當縣長時，經常騎著摩托車在街頭繞，民眾招手就會停下聽取基層的想法，非常親民。