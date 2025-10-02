快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆太平青鳥熄燈地方婉惜 市府：將重新委外招租新團隊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆太平青鳥書店熄燈地方婉惜，市府表示將重新委外招租新團隊。記者游明煌／攝影
基隆太平青鳥書店熄燈地方婉惜，市府表示將重新委外招租新團隊。記者游明煌／攝影

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁，太平青鳥書店昨宣布，營運4年後10月22日是最後一天營業日，這是「很艱難的決定」，民眾都相當錯愕。市府表示，與青鳥書店簽訂契約到期，計畫在今年底前上網重新招租，未來經營型態不限於書店，將視委外的經營團隊提出計畫。

60多年前設立的太平國小隨著港的興衰沒落，學生數從極盛時期的上千人流失到剩不滿30人走上廢校，整建活化後成為一間可以看海的「太平青鳥」書店，2021年開幕後，成了新的觀光景點，人潮也多了。

太平青鳥昨在官網宣布結束消息，指4年來他們逐漸站穩腳步，剛開業時剛巧碰上適才解封不久至後續國門開放，接待了蜂擁而至的四方旅人遊客，讓沉寂數年的太平國小周遭又一次熱鬧起來；書店設施這些年持續至臻完善，書籍藏量逐步加深增廣、吧檯提供服務越發豐富，至今辦理了數百場活動、更銷售萬餘本書籍。

基隆市政府都發處長謝孝昆說，前市府與業者簽訂的合約，契約到今年10月22日屆滿，市府會將國小現地重新招租，目前正在準備相關文件，希望今年底前上網公開招租，以委外團隊方式經營；至於經營型態，不限於書店或簡易的餐飲等型態，視經營團隊提出計畫。

市府說，租約到期後原國小會暫時封閉，但如有辦活動需求會配合臨時開放。

「開一家書店要有一個有意義的理由，要找到靈魂」，青鳥文化制作有限公司執行長蔡瑞珊開店時曾受訪說，當初決定創店的理由，一是位偏遠的山丘，但看得到基隆最美山與海的風景；二是有耐人尋味的人文背景，這是書店能吸引人的兩個重要關鍵因素。

地方人士說，以前基隆港十分興盛，太平國小是以前因應碼頭工人而生的學校，因少子化後廢校，這樣背景讓西岸更有故事，書店的成立，就像基隆數十年的變遷。

地方認為，但書店也因交通不便，也沒公車可到，停車空間很有限，現地範圍不大，要維持人流經營的確相當不易，人潮很難再成長，認為結束營運十分可惜。

基隆太平青鳥書店熄燈地方婉惜，市府表示將重新委外招租新團隊。記者游明煌／攝影
基隆太平青鳥書店熄燈地方婉惜，市府表示將重新委外招租新團隊。記者游明煌／攝影
基隆太平青鳥書店熄燈地方婉惜，市府表示將重新委外招租新團隊。記者游明煌／攝影
基隆太平青鳥書店熄燈地方婉惜，市府表示將重新委外招租新團隊。記者游明煌／攝影

基隆港 青鳥書店 團隊

延伸閱讀

太平青鳥書店22日熄燈 基市府估年底上網招標

軍事古蹟化身藝文基地！基隆港人文散策：4大歷史遺跡與好玩的海上活動

獨／山海回望的書店....基隆「太平青鳥」營運4年宣布結束

嘉市老書局鴻圖書局熄燈1年 王品集團2品牌承租進駐美食市場競爭

相關新聞

花蓮前縣長陳清水辭世享壽82歲 徐榛蔚發文悼念

花蓮前縣長陳清水辭世，享壽82歲，縣長徐榛蔚今天在臉書貼文，感謝陳清水對花蓮的付出和貢獻。在地一名退休老師回憶，陳清水經...

基隆太平青鳥熄燈地方婉惜 市府：將重新委外招租新團隊

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁，太平青鳥書店昨宣布，營運4年後10月22日是最後一天營業日，這是「很艱難的決定」，民眾都相...

7億元打造！台東立體停車場疑傳停工2個月 縣府：工程會正調解審理

台東縣政府耗資7億元，預計明年底竣工的新生路多功能「公五立體停車場」，近日傳出工程疑已停工2個月，後續相關工程恐延宕。縣...

台東太平溪床砂石淤積距橋僅3公尺 引民眾憂心 縣府：下月取土方

受樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心，下次颱風大豪雨，暴漲溪水恐淹過...

獨／山海回望的書店....基隆「太平青鳥」營運4年宣布結束

在基隆虎仔山基隆地標旁的太平青鳥書店，昨晚8點在臉書粉絲團上宣布，結束4年營運，引起一片惋惜聲，還有人哀號說，「我們都還...

基隆推低收入長者助聽器補助 雙耳最高補助1萬1千元

基隆市截至8月底老年人口已逾7萬8000人，占總人口比率21.8%為全國第四名，考量長者隨年齡增長聽力功能逐漸退化，低收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。