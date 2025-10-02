基隆太平青鳥熄燈地方婉惜 市府：將重新委外招租新團隊

基隆港西岸虎仔山腰基隆地標旁，太平青鳥書店昨宣布，營運4年後10月22日是最後一天營業日，這是「很艱難的決定」，民眾都相當錯愕。市府表示，與青鳥書店簽訂契約到期，計畫在今年底前上網重新招租，未來經營型態不限於書店，將視委外的經營團隊提出計畫。

60多年前設立的太平國小隨著港的興衰沒落，學生數從極盛時期的上千人流失到剩不滿30人走上廢校，整建活化後成為一間可以看海的「太平青鳥」書店，2021年開幕後，成了新的觀光景點，人潮也多了。

太平青鳥昨在官網宣布結束消息，指4年來他們逐漸站穩腳步，剛開業時剛巧碰上適才解封不久至後續國門開放，接待了蜂擁而至的四方旅人遊客，讓沉寂數年的太平國小周遭又一次熱鬧起來；書店設施這些年持續至臻完善，書籍藏量逐步加深增廣、吧檯提供服務越發豐富，至今辦理了數百場活動、更銷售萬餘本書籍。

基隆市政府都發處長謝孝昆說，前市府與業者簽訂的合約，契約到今年10月22日屆滿，市府會將國小現地重新招租，目前正在準備相關文件，希望今年底前上網公開招租，以委外團隊方式經營；至於經營型態，不限於書店或簡易的餐飲等型態，視經營團隊提出計畫。

市府說，租約到期後原國小會暫時封閉，但如有辦活動需求會配合臨時開放。

「開一家書店要有一個有意義的理由，要找到靈魂」，青鳥文化制作有限公司執行長蔡瑞珊開店時曾受訪說，當初決定創店的理由，一是位偏遠的山丘，但看得到基隆最美山與海的風景；二是有耐人尋味的人文背景，這是書店能吸引人的兩個重要關鍵因素。

地方人士說，以前基隆港十分興盛，太平國小是以前因應碼頭工人而生的學校，因少子化後廢校，這樣背景讓西岸更有故事，書店的成立，就像基隆數十年的變遷。