太平青鳥書店22日熄燈 基市府估年底上網招標

位於基隆市虎仔山，由廢校改建而成的「太平青鳥」書店，因契約到期將於22日熄燈，消息一出有網友不捨說，感謝書店曾帶來的美好。市府表示，預計年底上網招標，歡迎廠商提案。

太平國小於民國57年創校，隨著少子化等因素，106年停辦，前基隆市長林右昌推動校舍空間活化工程，將原本的校區整修後，委外轉型為「太平青鳥」書店，書店於110年10月23日開幕，吸引不少民眾上山看書、看海、看郵輪，享受藝文氣息。

「太平青鳥」書店昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁表示，4年來書店逐漸站穩腳步，甫開業時碰上才解封不久，至後續國門開放，接待了蜂擁而至的四方旅人遊客，讓沉寂數年的太平國小周遭又一次熱鬧起來。

書店表示，這些年設施持續至臻完善，書籍藏量逐步加深增廣，吧檯提供服務越發豐富，至今辦理數百場活動，更銷售萬餘本書籍，從固定日間營業，嘗試延長到夜晚再至深夜時段，遇上不計其數的愛書人駐足，也聊過不勝枚舉關於人與書相遇時那股「難以言傳，意會更深」的感動，但仍舊走上這個艱難的決定。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆今天表示，近年書店經營確實辛苦，感謝太平青鳥對基隆市的付出，市府現正作業中，預計年底上網招標徵選新廠商，歡迎廠商提案經營這處空間，至於過渡期間，會由市府接手管理，若有學校等單位要租借也會配合辦理。