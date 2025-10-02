台東太平溪床砂石淤積距橋僅3公尺 引民眾憂心 縣府：下月取土方

受樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心，下次颱風大豪雨，暴漲溪水恐淹過橋，甚至沖斷，促請相關單位盡速清淤。縣府表示，與和公路局台東工務段合作，預計11月從太平溪太平橋上游取土6萬餘方，清除橋墩基礎以上土方。

縣府建設處水利科長吳哲元表示，太平溪屬縣管河川，該河段淤積已納專案疏濬計畫，疏濬土石遠運豐源海岸養灘，土砂運輸於河床施設便道避免砂石車影響市區交通及市容，因颱洪影響溪床便道已流失4次，目前施工廠商回復便道施作中，太平橋樑段清疏將配合台東工務段辦理。

他說，短期內工務段辦理台9線315公里+740至353公里+250賓朗外環道路新闢工程，預計11月從太平溪太平橋上游取土6萬餘方，清除橋墩基礎以上土方，縣府將於下周和工務段現勘；長期部分，已有清淤計畫，且已發包，廠商目前要恢復便道後，才會開始清淤施工。

太平溪溪床長年累積大量砂石，近年來幾次颱風情況日益嚴重，去年縣府向中央爭取3.2億元疏濬經費，其中，1.3億元花在整治太平溪，未料，開工沒多久，就遭逢山陀兒夾帶豪大雨，沖毀便道，之後颱風接連影響，上個月樺加沙颱風過後，溪床淤砂更趨嚴重，引起民眾憂心。

「再不清淤，大水就會淹過橋上來了。」住在太平溪附近劉姓居民說，太平溪上游土石沖刷不斷，造成溪床一直堆積，政府應該趁少雨的秋冬季節，盡快疏濬。另黃姓市民說，太平橋墩都快不見了，若不趕快疏濬，橋梁恐淪壩體，影響橋的結構安全，如同馬太鞍橋無法承受大水衝擊力道。