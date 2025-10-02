快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

台東太平溪床砂石淤積距橋僅3公尺 引民眾憂心 縣府：下月取土方

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
太平橋墩都快被砂石掩埋不見了，若不趕快疏濬，橋梁恐淪壩體，影響橋的結構安全。記者尤聰光／攝影
太平橋墩都快被砂石掩埋不見了，若不趕快疏濬，橋梁恐淪壩體，影響橋的結構安全。記者尤聰光／攝影

樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心，下次颱風大豪雨，暴漲溪水恐淹過橋，甚至沖斷，促請相關單位盡速清淤。縣府表示，與和公路局台東工務段合作，預計11月從太平溪太平橋上游取土6萬餘方，清除橋墩基礎以上土方。

縣府建設處水利科長吳哲元表示，太平溪屬縣管河川，該河段淤積已納專案疏濬計畫，疏濬土石遠運豐源海岸養灘，土砂運輸於河床施設便道避免砂石車影響市區交通及市容，因颱洪影響溪床便道已流失4次，目前施工廠商回復便道施作中，太平橋樑段清疏將配合台東工務段辦理。

他說，短期內工務段辦理台9線315公里+740至353公里+250賓朗外環道路新闢工程，預計11月從太平溪太平橋上游取土6萬餘方，清除橋墩基礎以上土方，縣府將於下周和工務段現勘；長期部分，已有清淤計畫，且已發包，廠商目前要恢復便道後，才會開始清淤施工。

太平溪溪床長年累積大量砂石，近年來幾次颱風情況日益嚴重，去年縣府向中央爭取3.2億元疏濬經費，其中，1.3億元花在整治太平溪，未料，開工沒多久，就遭逢山陀兒夾帶豪大雨，沖毀便道，之後颱風接連影響，上個月樺加沙颱風過後，溪床淤砂更趨嚴重，引起民眾憂心。

「再不清淤，大水就會淹過橋上來了。」住在太平溪附近劉姓居民說，太平溪上游土石沖刷不斷，造成溪床一直堆積，政府應該趁少雨的秋冬季節，盡快疏濬。另黃姓市民說，太平橋墩都快不見了，若不趕快疏濬，橋梁恐淪壩體，影響橋的結構安全，如同馬太鞍橋無法承受大水衝擊力道。

吳哲元強調，若只清除太平橋上下游短河道，無法解決砂石堆積問題，下次大雨來還是會堆積，因此，除了長期的大面積疏濬，為讓砂石能自然沖刷下來，包括南王橋及台鐵橋的橋墩數縮減，墩距加大，盡可能不讓砂石堆積在某一處，而清出的砂石要運至海岸去做養灘，預計60萬土方。

台東縣政府去年向中央爭取3.2億元疏濬經費，其中，1.3億元花在整治太平溪。圖／台東縣政府提供
台東縣政府去年向中央爭取3.2億元疏濬經費，其中，1.3億元花在整治太平溪。圖／台東縣政府提供
受樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心關注。記者尤聰光／攝影
受樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心關注。記者尤聰光／攝影

樺加沙颱風 平溪 砂石

延伸閱讀

花蓮洪災第10天...新增佛祖街封街交管 僅供大型機具進入全力清淤

馬太鞍災區單日清淤近萬噸創新高 便橋10月15日完成

認罪了！嘉義退警涉土方糾紛槍殺人 他哽咽稱賣房和解求輕判

上班日仍赴光復挖土清淤 鏟子超人：仍有多處需要幫忙

相關新聞

獨／山海回望的書店....基隆「太平青鳥」營運4年宣布結束

在基隆虎仔山基隆地標旁的太平青鳥書店，昨晚8點在臉書粉絲團上宣布，結束4年營運，引起一片惋惜聲，還有人哀號說，「我們都還...

台東太平溪床砂石淤積距橋僅3公尺 引民眾憂心 縣府：下月取土方

受樺加沙颱風影響，台東縣太平溪床淤砂嚴重，溪床高度距離太平橋面最短僅3公尺，引起民眾憂心，下次颱風大豪雨，暴漲溪水恐淹過...

基隆推低收入長者助聽器補助 雙耳最高補助1萬1千元

基隆市截至8月底老年人口已逾7萬8000人，占總人口比率21.8%為全國第四名，考量長者隨年齡增長聽力功能逐漸退化，低收...

減輕家長負擔 基隆兒童日間定點臨托收費調降

基隆市政府昨宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190元降為150元，取...

宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 Q版裝置藝術回歸火車站前

宜蘭冬山鄉公所秋季大型活動「月亮什麼冬冬」邁入第6年，昨天開幕，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸的...

基檢柔性司法...攜手社團和緩起訴處遇個案 做1500個月餅送弱勢傳溫情

基隆地檢署今天與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動。檢察長柯宜汾和觀護人、社區夥伴及緩起訴多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。