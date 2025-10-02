快訊

獨／山海回望的書店....基隆「太平青鳥」營運4年宣布結束

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影

基隆虎仔山基隆地標旁的太平青鳥書店，昨晚8點在臉書粉絲團上宣布，結束4年營運，引起一片惋惜聲，還有人哀號說，「我們都還沒去耶！」

基隆市太平國小近年因為少子化，學生人數不滿30人而廢校，經基隆市府整建活化後，成前市長林右昌推動「市港再生標竿計畫」的據點，太平青鳥書店2021年10月23日以山海書店面貌開幕，可以看海的書店，頓時成為熱門打卡景點，沒想到只經營了4年就關門了。

太平青鳥在臉書說，「轉瞬來到10月，是太平青鳥最早立足於此的月分，如生日周週期般第四度來迎；在這東北季風未來、夏日暑氣將盡的季節淺微變換之中，太平青鳥在屆滿4周年之際即將迎來最後的營業日為2025年10月22日。」

太平青鳥說，這確實是個很艱難的決定。4年來他們逐漸站穩腳步，剛開業時剛巧碰上適才解封不久至後續國門開放，接待了蜂擁而至的四方旅人遊客，讓沉寂數年的太平國小周遭又一次熱鬧起來；書店設施這些年持續至臻完善，書籍藏量逐步加深增廣、吧檯提供服務越發豐富，至今辦理了數百場活動、更銷售萬餘本書籍；從固定日間營業嘗試延長到夜晚再至深夜時段，遇上不計其數的愛書人駐足，也聊過不勝枚舉關於人與書相遇時那股「難以言傳，意會更深」的感動；但仍舊走上這個艱難的決定。

太平青鳥表示，維持營運不容易、宣布歇業更艱難，這一路旅程彷彿重返一回大學時代，只是必修成了成堆書籍，選修是待人之道、持店之術、企畫之力，以及一顆修業從不計分但永恆必要的熱愛書店的心。敬請各位讀者把握時間蒞臨太平青鳥，剩下為數不多的營業日他們會持續走到最後一刻，接下來也會規畫特賣出清，歡迎持續關注太平青鳥粉絲專頁。

基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
基隆太平青鳥書店營運4年宣布結束，民眾錯愕。記者游明煌/攝影
太平青鳥書店在臉書公布十月的營業日。圖／取自太平青鳥臉書
太平青鳥書店在臉書公布十月的營業日。圖／取自太平青鳥臉書

