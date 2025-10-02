基隆推低收入長者助聽器補助 雙耳最高補助1萬1千元

基隆市截至8月底老年人口已逾7萬8000人，占總人口比率21.8%為全國第四名，考量長者隨年齡增長聽力功能逐漸退化，低收入長者助聽器補助。助聽器單耳最高補助5500元、雙耳最高補助1萬1000元。

基市府社會處長楊玉欣說，聽力退化對長者生活影響深遠，不僅關係到日常溝通，更影響心理健康與社會參與。市府積極推動此補助計畫，期望能減輕經濟弱勢長者的負擔，幫助他們重新聽見聲音的生活。

楊玉欣表示，截至今年8月底，基隆市老年人口已逾7萬8000人，占總人口比率21.8%為全國第四名。考量長者隨年齡增長，聽力功能逐漸退化，易影響日常生活與溝通品質，很多長者因聽不到，就不參加一些社區活動，因規畫補助以照顧弱勢長輩，以維持聽損長青的聽力，提升其生活品質及社區參與意願。

社會處指出，基隆市列冊低收入戶的65歲以上老人（原住民滿55歲），經健保合約醫療院所診斷出有聽覺機能障礙需配戴助聽器，可向戶籍所在地區公所提出申請。助聽器單耳最高補助5500元、雙耳最高補助1萬1000元。

經健保合約醫療院所診斷，聽力退化損失的範圍為45分貝至110分貝者，請醫師開立6個月內的診斷證明書及聽力圖正本，詳細申請資訊可電洽戶籍所在地區公所詢問。