宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 Q版裝置藝術回歸火車站前

宜蘭冬山鄉公所秋季大型活動「月亮什麼冬冬」邁入第6年，昨天開幕，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸的大型裝置藝術，並搭配「柚子三兄弟」，療癒可愛形象迎接遊客，無論白天或夜晚，都是拍照打卡亮點。

「月亮什麼冬冬」活動去年曾移到梅花湖風景區舉辦，但場地風勢強勁，不利充氣裝置造景；今年回歸到冬山火車站前廣場，外地遊客搭火車可直接抵達會場，每天傍晚5時點燈到11時。

冬山鄉長林峻輔與鄉代會主席黃強呈等人昨宣布活動開幕，月亮造型改採粉橘色，高度將近11公尺，玉兔趴在月亮上，綻露粉紅笑臉迎賓，一旁搭配「柚子三兄弟」俏皮可愛，尤其夜幕降臨後，燈光映照下的巨型月亮與玉兔更顯夢幻浪漫，營造專屬冬山鄉中秋限定美景。

林峻輔說，冬山鄉生產的柚子香甜好吃，鄉公所準備1000台斤冬山柚，搭配手提袋送給大家，活動期間拍攝現場照，分享在個人臉書或臉書公開貼文，晚上可現場兌換一顆柚子，送完為止。