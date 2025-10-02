聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 Q版裝置藝術回歸火車站前

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭冬山鄉公所的大型裝置藝術「月亮什麼冬冬」，夜晚顯得格外亮眼。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉公所的大型裝置藝術「月亮什麼冬冬」，夜晚顯得格外亮眼。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭冬山鄉公所秋季大型活動「月亮什麼冬冬」邁入第6年，昨天開幕，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸的大型裝置藝術，並搭配「柚子三兄弟」，療癒可愛形象迎接遊客，無論白天或夜晚，都是拍照打卡亮點。

「月亮什麼冬冬」活動去年曾移到梅花湖風景區舉辦，但場地風勢強勁，不利充氣裝置造景；今年回歸到冬山火車站前廣場，外地遊客搭火車可直接抵達會場，每天傍晚5時點燈到11時。

冬山鄉長林峻輔與鄉代會主席黃強呈等人昨宣布活動開幕，月亮造型改採粉橘色，高度將近11公尺，玉兔趴在月亮上，綻露粉紅笑臉迎賓，一旁搭配「柚子三兄弟」俏皮可愛，尤其夜幕降臨後，燈光映照下的巨型月亮與玉兔更顯夢幻浪漫，營造專屬冬山鄉中秋限定美景。

林峻輔說，冬山鄉生產的柚子香甜好吃，鄉公所準備1000台斤冬山柚，搭配手提袋送給大家，活動期間拍攝現場照，分享在個人臉書或臉書公開貼文，晚上可現場兌換一顆柚子，送完為止。

玉兔 火車站 梅花湖 裝置藝術

延伸閱讀

11公尺Q版月球、玉兔 現身宜蘭冬山站

1顆蛋黃酥等於1碗滷肉飯 營養師教中秋月餅正確吃法

蘭陽媽祖文化節海陸遶境241公里 晚間大批信眾恭迎聖駕回鑾進安宮

國5冬山交流道可行性評估報送交通部躺了9個月 地方喊「不可思議」

相關新聞

宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 Q版裝置藝術回歸火車站前

宜蘭冬山鄉公所秋季大型活動「月亮什麼冬冬」邁入第6年，昨天開幕，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸的...

減輕家長負擔 基隆兒童日間定點臨托收費調降

基隆市政府昨宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190元降為150元，取...

基檢柔性司法...攜手社團和緩起訴處遇個案 做1500個月餅送弱勢傳溫情

基隆地檢署今天與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動。檢察長柯宜汾和觀護人、社區夥伴及緩起訴多...

台東新武呂溪土石崩塌河段 未阻斷成堰塞湖林保署持續監測

林業保育署台東分署於上月27日接獲通報，南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷。該分署隨即聯繫空勤總隊協...

基隆市刊「魅力基隆」粉專出現山寨版 竟冒用推課程

基隆市政府發現市刊「魅力基隆」粉絲專頁出現山寨版，假冒市府單位疑推銷課程，市府今天澄清，唯一的市刊社群僅有此粉專及連動的...

剛為花蓮募款賑災 日本石垣市長中山義隆明帶團訪蘇澳

宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市今年締盟30周年，雙方每年都友好互訪，石垣市長中山義隆從新聞報導得知花蓮因受颱風侵襲，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。