基檢柔性司法...攜手社團和緩起訴處遇個案 做1500個月餅送弱勢傳溫情

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署今與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動，推展柔性司法，分享溫情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署今與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動，推展柔性司法，分享溫情。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署今天與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動。檢察長柯宜汾和觀護人、社區夥伴及緩起訴多元處遇被告，共同完成1500顆中秋月餅，贈送弱勢民眾及街友，推展柔性司法，分享溫情。

地檢署表示，中秋佳節結合華山基金會、財團法人媒體識讀教育基金會及基隆區漁會，在漁會舉辦手作月餅送暖活動，邀請基隆市溫馨婦女會、基隆祖孫館、基隆市榮譽觀護人協進會及當地社區志工共同參與。

柯宜汾和主任檢察官劉韋宏、觀護人室同仁，與社區夥伴及多名緩起訴多元處遇被告，齊心完成1500顆中秋月餅，贈予弱勢民眾及街友，讓溫暖伴隨月圓傳遞到社區每個角落。

柯宜汾表示，司法並不是冰冷的制度，而是能夠牽起人心的橋樑，除了感謝網絡夥伴的協力之外，也期許大家群策群力、勇於改變，共同以雙手製作月餅，將心意化成祝福送給需要的人，這份付出，比什麼禮物都還要珍貴。

柯宜汾也勉勵在場的緩起訴多元處遇被告，跌倒並不可怕，重要的是願意再站起來，今天親手做的每一顆月餅，都是大家重新出發的證明，也是社會接納與信任的象徵，只要秉持善念努力不懈，相信一切都將變得美好。

月餅製作告一段落後，心理事黃文正帶領處遇個案回顧過程顧，協助他們將正向經驗化為內在動力，深化活動意涵。

基隆地檢署表示，未來將持續推展溫馨有感的柔性司法，緊密結合民間團體與社區力量，為弱勢族群傳遞溫暖與祝福，也為緩起訴多元處遇被告搭起重新出發的橋樑。

基隆地檢署今與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動，推展柔性司法，分享溫情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署今與華山基金會等單位，在基隆區漁會「食育廚房」舉辦手作月餅送暖活動，推展柔性司法，分享溫情。記者邱瑞杰／翻攝

