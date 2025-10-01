基隆市刊「魅力基隆」粉專出現山寨版 竟冒用推課程

基隆市政府發現市刊「魅力基隆」粉絲專頁出現山寨版，假冒市府單位疑推銷課程，市府今天澄清，唯一的市刊社群僅有此粉專及連動的instagram，並沒有其他同性質的粉絲專頁，也不會販售任何課程、主動私訊、要求付費等，請大家勿輕信，已向警方備案處理。

市府指出正版「魅力基隆」粉絲專頁追蹤者有8.2萬，但山寨版的追蹤者只有19人，很容易分辨，請民眾不要輕信冒牌的粉專。若有收到其他粉專的私訊，如詢問是否購買課程等，請大家務必留意當心，不排除有詐騙的可能。

市府表示，市府並無「販售」任何課程給市民朋友，也不會主動私訊民眾要求付費，請大家勿輕易相信。有任何需要求證的部分歡迎來電基隆市政府新聞科進行確認。

據指出，假冒個魅力基隆會要求輸入line 帳號，才能看到後續資料或活動、課程，市府請民眾仔細查明，避免受騙。