基隆市刊「魅力基隆」粉專出現山寨版 竟冒用推課程
基隆市政府發現市刊「魅力基隆」粉絲專頁出現山寨版，假冒市府單位疑推銷課程，市府今天澄清，唯一的市刊社群僅有此粉專及連動的instagram，並沒有其他同性質的粉絲專頁，也不會販售任何課程、主動私訊、要求付費等，請大家勿輕信，已向警方備案處理。
市府指出正版「魅力基隆」粉絲專頁追蹤者有8.2萬，但山寨版的追蹤者只有19人，很容易分辨，請民眾不要輕信冒牌的粉專。若有收到其他粉專的私訊，如詢問是否購買課程等，請大家務必留意當心，不排除有詐騙的可能。
市府表示，市府並無「販售」任何課程給市民朋友，也不會主動私訊民眾要求付費，請大家勿輕易相信。有任何需要求證的部分歡迎來電基隆市政府新聞科進行確認。
據指出，假冒個魅力基隆會要求輸入line 帳號，才能看到後續資料或活動、課程，市府請民眾仔細查明，避免受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言