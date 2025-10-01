11公尺Q版月球、玉兔 現身宜蘭冬山站

宜蘭縣冬山鄉公所今天起至31日，在台鐵冬山車站舉辦「月亮什麼冬冬」活動，今年展出近11公尺高的Q版月球與玉兔裝置藝術，打造專屬冬山的中秋限定美景。

冬山鄉公所透過新聞稿表示，今年以Q版月球與玉兔為主軸，搭配「柚子3兄弟」造景，以療癒可愛的形象陪伴遊客。無論白天或夜晚，都是拍照打卡的亮點，夜幕降臨後，燈光映照下的巨型月亮與玉兔更顯夢幻浪漫。

冬山鄉長林峻輔表示，中秋佳節是家人團聚的重要時刻，也象徵著團圓、希望與祝福。透過裝置藝術與傳統節慶的結合，營造專屬冬山的節慶氛圍，讓冬山車站前化身為賞月、拍照、打卡的最佳景點，展現地方特色與文化魅力。

冬山鄉公所指出，今天開幕首日，特別準備1000台斤冬山柚，搭配限量的手提袋要送給民眾，展示期間拍攝現場照片，並於社群平台公開分享貼文，即可在會場免費兌換1份。