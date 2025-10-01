剛為花蓮募款賑災 日本石垣市長中山義隆明帶團訪蘇澳

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
看到花蓮洪災讓成重大死傷，日本石垣市發動募款賑災，同時在官網貼出訊息及照片，盼幫助災民度過難關。圖／翻攝自官網
看到花蓮洪災讓成重大死傷，日本石垣市發動募款賑災，同時在官網貼出訊息及照片，盼幫助災民度過難關。圖／翻攝自官網

宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市今年締盟30周年，雙方每年都友好互訪，石垣市長中山義隆從新聞報導得知花蓮因受颱風侵襲，引發堰塞湖溢流潰堤釀成死傷，最近發動募款，同時也把募款訊息及照片貼在官網平台，幫助災民度難關，預計募款時間至10月底。

台灣宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市，從民國84年9月締結姊妹市至今邁入第30年，雙方互惠友好，5年前疫情肆虐之際，石垣市因位處離島地區，缺乏防疫物資造成市民不安，當時蘇澳鎮公所與鎮內5所國中小學生募集資源送愛到石垣，孩子們不僅親自書寫關懷卡片、募集防疫物資布口罩並拍攝加油短片，連同蘇澳民間團體共捐贈3000片3D立體口罩及600包不織布，傳愛送暖到石垣市。

這次石垣市得知花蓮受到洪患侵襲，造成多人死傷，第一時間也發動募款幫助花蓮，石垣市官網（https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/heiwa_kyodo/shiminkyoudou/saigaitougienkin/11486.html）寫著「台湾花蓮県・台風118号害見舞金」，標註募款時間9月26日起至10月底，同時附上照片呼籲大家幫助花蓮度過難關。

此外，石垣市長中山義隆預計明天率領35人訪問團拜訪蘇澳鎮，參與鎮公所舉辦的「蘇澳鎮&石垣市締盟三十周年紀念活動」，兩市將簽署4項合作備忘錄，邀請前立法院長游錫堃、前鎮長林棋山及李坤山等人出席，為三十周年「台日紀念碑」揭牌。

