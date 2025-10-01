基隆市府推助聽器補助 低收入長者最高1.1萬元

快訊

中央社／ 基隆1日電

為提升長者社會參與度，基隆市政府推出低收入戶老人助聽器補助計畫，經醫師診斷，聽力損失45至110分貝者，雙耳最高補助新台幣1萬1000元。

社會處指出，申請資格為設籍基隆市65歲（原住民滿55歲）以上，且具低收入戶資格者，經健保合約醫療院所診斷，聽力損失45至110分貝，單耳最高補助5500元，雙耳最高補助1萬1000元。已裝電子耳者不得申請，同一耳位曾申請身障輔具助聽器補助者，4年內不得重複申請。

社會處表示，符合資格者須在11月15日前，向戶籍所在地區公所提出申請，繳交資料包括申請表、醫療院所開立6個月內診斷證明書正本、聽力圖正本，經社會處審核通過，即可購買有合法許可證的助聽器，之後向戶籍所在地區公所，提交撥款申請資料，經社會處審核無誤就會撥付補助款。

市府社會處長楊玉欣指出，聽力退化對長者生活影響深遠，不僅關係日常溝通，更影響心理健康與社會參與，市府積極推動這項補助計畫，期望能減輕經濟弱勢長者的負擔，幫助長者享有高品質的晚年生活。

