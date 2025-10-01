快訊

中秋連假 基隆市外木山開放指定區域供烤肉

中央社／ 基隆1日電

基隆市長謝國樑今天表示，中秋節3天連假4日至6日，外木山濱海風景區「汫水澳大頂棚至04號公廁」間，上午10時至晚間10時，開放指定區域，提供民眾合法烤肉

謝國樑今天前往現場會勘表示，鑑於國人喜愛在中秋與親友透過烤肉歡度佳節，但基隆過去在戶外公共空間尚無合法烤肉區，今年特別責成產業發展處，與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處研議，在外木山濱海風景區試辦專案，開放指定區域合法烤肉。

謝國樑表示，若今年試辦順利，未造成環境破壞或民怨，將評估續辦並擴及其他合適區域，希望市民在享受中秋烤肉樂趣的同時，也能守護基隆的海岸環境。

市府產發處長蔡馥嚀說，基隆市包括大武崙沙灘、海興游泳池、漁港、溪邊、停車場及公共海岸等戶外景區，仍全面禁止烤肉，呼籲民眾勿在非開放區域烤肉，以免觸法受罰。

基隆謝國樑、邱佩琳捐1月薪資助花蓮 救助金專戶也捐200萬

剛為花蓮募款賑災 日本石垣市長中山義隆明帶團訪蘇澳

宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市今年締盟30周年，雙方每年都友好互訪，石垣市長中山義隆從新聞報導得知花蓮因受颱風侵襲，引發...

宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 11米Q版月亮迎賓還加碼柚子3兄弟

宜蘭冬山鄉公所舉辦「月亮什麼冬冬」今天登場，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸，並搭配「柚子三兄弟」...

光復市區加油站今恢復營業 中油：救災機具和民眾可就近加油

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣中油公司今表示，經投入大量人力與機具加速光復鄉2座直營加油站的清淤與復原，繼馬太鞍站9月...

基隆減輕家長育兒壓力 兒童日間臨托2.0收費降低、彈性預約

基隆市政府今天宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190降為150元，取...

影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉

中秋節將屆，基隆市目前並無合法烤肉場所，基隆市長謝國樑今天到外木山會勘後宣布，今年試辦1年，開放外木山大頂棚長約500公...

台東中秋應景食材抽驗 2件不合格裁罰3萬元 並下架

中秋節將至，台東縣衛生局近日至全縣月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店、餐飲業等，...

