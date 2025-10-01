中秋連假 基隆市外木山開放指定區域供烤肉

基隆市長謝國樑今天表示，中秋節3天連假4日至6日，外木山濱海風景區「汫水澳大頂棚至04號公廁」間，上午10時至晚間10時，開放指定區域，提供民眾合法烤肉。

謝國樑今天前往現場會勘表示，鑑於國人喜愛在中秋與親友透過烤肉歡度佳節，但基隆過去在戶外公共空間尚無合法烤肉區，今年特別責成產業發展處，與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處研議，在外木山濱海風景區試辦專案，開放指定區域合法烤肉。

謝國樑表示，若今年試辦順利，未造成環境破壞或民怨，將評估續辦並擴及其他合適區域，希望市民在享受中秋烤肉樂趣的同時，也能守護基隆的海岸環境。

市府產發處長蔡馥嚀說，基隆市包括大武崙沙灘、海興游泳池、漁港、溪邊、停車場及公共海岸等戶外景區，仍全面禁止烤肉，呼籲民眾勿在非開放區域烤肉，以免觸法受罰。