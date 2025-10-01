宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 11米Q版月亮迎賓還加碼柚子3兄弟

宜蘭冬山鄉公所舉辦「月亮什麼冬冬」今天登場，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸，並搭配「柚子三兄弟」，療癒可愛形象迎接遊客，無論白天或夜晚，都是拍照打卡亮點，民眾只要把拍好的照片分享到臉書，每天下午5時起到服務台可獲贈一顆應景的冬山柚。

冬山鄉公所秋季大型活動「月亮什麼冬冬」邁入第6年，去年曾經移到梅花湖風景區舉辦，但湖域風勢強勁，不利於充氣裝置造景，今年回歸到冬山火車站前廣場，外地遊客搭乘火車可直接抵達會場，低碳旅遊很方便。

冬山鄉長林峻輔與鄉代會主席黃強呈等人今天宣布活動開幕，月亮造型改採Q版的粉橘色，高度將近11公尺，玉兔趴在月亮上，綻露粉紅笑臉迎賓，一旁搭配「柚子三兄弟」俏皮可愛，尤其夜幕降臨後，燈光映照下的巨型月亮與玉兔更顯夢幻浪漫，營造專屬於冬山鄉的中秋限定美景。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉以栽種生產柚子為主，今年受惠於氣候良好，柚子香甜好吃，從今天開幕起，鄉公所特別準備1000台斤冬山柚，搭配限量的手提袋要送給大家，活動期間拍攝現場照，分享在個人臉書或臉書公開貼文，晚上可以在現場兌換一顆柚子，送完為止。