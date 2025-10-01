快訊

宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 11米Q版月亮迎賓還加碼柚子3兄弟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年冬山鄉栽種的柚子很好吃，鄉公所買了1000台斤的冬山柚要送給大家。記者戴永華／攝影
今年冬山鄉栽種的柚子很好吃，鄉公所買了1000台斤的冬山柚要送給大家。記者戴永華／攝影

宜蘭冬山鄉公所舉辦「月亮什麼冬冬」今天登場，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸，並搭配「柚子三兄弟」，療癒可愛形象迎接遊客，無論白天或夜晚，都是拍照打卡亮點，民眾只要把拍好的照片分享到臉書，每天下午5時起到服務台可獲贈一顆應景的冬山柚。

冬山鄉公所秋季大型活動「月亮什麼冬冬」邁入第6年，去年曾經移到梅花湖風景區舉辦，但湖域風勢強勁，不利於充氣裝置造景，今年回歸到冬山火車站前廣場，外地遊客搭乘火車可直接抵達會場，低碳旅遊很方便。

冬山鄉長林峻輔與鄉代會主席黃強呈等人今天宣布活動開幕，月亮造型改採Q版的粉橘色，高度將近11公尺，玉兔趴在月亮上，綻露粉紅笑臉迎賓，一旁搭配「柚子三兄弟」俏皮可愛，尤其夜幕降臨後，燈光映照下的巨型月亮與玉兔更顯夢幻浪漫，營造專屬於冬山鄉的中秋限定美景。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉以栽種生產柚子為主，今年受惠於氣候良好，柚子香甜好吃，從今天開幕起，鄉公所特別準備1000台斤冬山柚，搭配限量的手提袋要送給大家，活動期間拍攝現場照，分享在個人臉書或臉書公開貼文，晚上可以在現場兌換一顆柚子，送完為止。

林峻輔說，「月亮什麼冬冬」每天傍晚5時點燈到11時，透過裝置藝術與傳統節慶的結合，營造專屬冬山的節慶氛圍，讓火車站前廣場化身成為賞月、拍照、打卡的最佳景點，展現地方特色與文化魅力，邀請民眾把握活動期間，攜手親友前來冬山火車站，感受浪漫氛圍，留下難忘回憶。

夜幕低垂，「月亮什麼冬冬」顯得格外亮眼，後方是瓜棚造型的冬山火車站，也很美。圖／冬山鄉公所提供
夜幕低垂，「月亮什麼冬冬」顯得格外亮眼，後方是瓜棚造型的冬山火車站，也很美。圖／冬山鄉公所提供
夜幕低垂，「月亮什麼冬冬」顯得格外亮眼，一旁是瓜棚造型的冬山火車站，很好拍照入景。圖／冬山鄉公所提供
夜幕低垂，「月亮什麼冬冬」顯得格外亮眼，一旁是瓜棚造型的冬山火車站，很好拍照入景。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」今天開幕，高11公尺的Q版月亮迎賓，還加碼俏皮的柚子3兄弟。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」今天開幕，高11公尺的Q版月亮迎賓，還加碼俏皮的柚子3兄弟。圖／冬山鄉公所提供
今年有俏皮可愛的「柚子三兄弟」，很好拍照。記者戴永華／攝影
今年有俏皮可愛的「柚子三兄弟」，很好拍照。記者戴永華／攝影
「月亮什麼冬冬」今年以Q版的月亮與玉兔登場，療癒可愛，將成為遊客拍照打卡熱點。記者戴永華／攝影
「月亮什麼冬冬」今年以Q版的月亮與玉兔登場，療癒可愛，將成為遊客拍照打卡熱點。記者戴永華／攝影
入夜後的「柚子三兄弟」，呈現酷亮感。圖／冬山鄉公所提供
入夜後的「柚子三兄弟」，呈現酷亮感。圖／冬山鄉公所提供
「月亮什麼冬冬」今年以Q版的月亮與玉兔登場，療癒可愛，每晚5時點亮到晚間11時。記者戴永華／攝影
「月亮什麼冬冬」今年以Q版的月亮與玉兔登場，療癒可愛，每晚5時點亮到晚間11時。記者戴永華／攝影

