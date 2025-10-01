聽新聞
0:00 / 0:00
光復市區加油站今恢復營業 中油：救災機具和民眾可就近加油
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣中油公司今表示，經投入大量人力與機具加速光復鄉2座直營加油站的清淤與復原，繼馬太鞍站9月27日下午恢復營業，位在市區的光復站今天也恢復營業，可就近提供救災機具設備及民眾的加油需求。
台灣中油表示，光復站配合國軍進行附近巷道清淤工作的進度，9月29日完成站區清淤及整體設備檢修，同時傍晚進行油品取樣，30日上午9時取得化驗報告，確認該站供應92無鉛汽油、95無鉛汽油及超級柴油的油品均符合規範。
台灣中油說，經過各項嚴謹的程序與測試，光復站今日上午8時恢復營業，營業時間為上午8時至下午4時。台灣中油光復鄉2座直營加油站全面恢復供應油品，滿足救災及當地民眾的用油需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言