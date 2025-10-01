快訊

光復市區加油站今恢復營業 中油：救災機具和民眾可就近加油

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
台灣中油花蓮光復加油站今日上午8時恢復供油。圖／中油提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣中油公司今表示，經投入大量人力與機具加速光復鄉2座直營加油站的清淤與復原，繼馬太鞍站9月27日下午恢復營業，位在市區的光復站今天也恢復營業，可就近提供救災機具設備及民眾的加油需求。

台灣中油表示，光復站配合國軍進行附近巷道清淤工作的進度，9月29日完成站區清淤及整體設備檢修，同時傍晚進行油品取樣，30日上午9時取得化驗報告，確認該站供應92無鉛汽油、95無鉛汽油及超級柴油的油品均符合規範。

台灣中油說，經過各項嚴謹的程序與測試，光復站今日上午8時恢復營業，營業時間為上午8時至下午4時。台灣中油光復鄉2座直營加油站全面恢復供應油品，滿足救災及當地民眾的用油需求。

台灣中油花蓮光復加油站今日上午8時恢復供油。圖／中油提供
台南加派人力機具協助花蓮 秘書長：「這一情況」毫不猶豫強制撤離

台南市秘書長尤天厚主持「丹娜絲颱風風災復原工作進度記者會」，對於花蓮堰塞湖溢流災害，強調一旦災害確定將造成人民生命安全威...

宜蘭冬山鄉「月亮什麼冬冬」開幕 11米Q版月亮迎賓還加碼柚子3兄弟

宜蘭冬山鄉公所舉辦「月亮什麼冬冬」今天登場，活動為期1個月，今年以11公尺高的Q版月亮與玉兔為主軸，並搭配「柚子三兄弟」...

光復市區加油站今恢復營業 中油：救災機具和民眾可就近加油

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣中油公司今表示，經投入大量人力與機具加速光復鄉2座直營加油站的清淤與復原，繼馬太鞍站9月...

基隆減輕家長育兒壓力 兒童日間臨托2.0收費降低、彈性預約

基隆市政府今天宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190降為150元，取...

影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉

中秋節將屆，基隆市目前並無合法烤肉場所，基隆市長謝國樑今天到外木山會勘後宣布，今年試辦1年，開放外木山大頂棚長約500公...

台東中秋應景食材抽驗 2件不合格裁罰3萬元 並下架

中秋節將至，台東縣衛生局近日至全縣月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店、餐飲業等，...

