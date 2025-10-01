光復市區加油站今恢復營業 中油：救災機具和民眾可就近加油

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣中油公司今表示，經投入大量人力與機具加速光復鄉2座直營加油站的清淤與復原，繼馬太鞍站9月27日下午恢復營業，位在市區的光復站今天也恢復營業，可就近提供救災機具設備及民眾的加油需求。

台灣中油表示，光復站配合國軍進行附近巷道清淤工作的進度，9月29日完成站區清淤及整體設備檢修，同時傍晚進行油品取樣，30日上午9時取得化驗報告，確認該站供應92無鉛汽油、95無鉛汽油及超級柴油的油品均符合規範。