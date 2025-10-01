基隆推兒童定點臨托2.0 收費調降、預約更彈性

基隆市政府今天起在7處提供「兒童日間定點臨托2.0服務」，每處4個名額，不僅取消臨托至少2小時，並保留1個當天電話預約名額，收費也調降為每小時150元，減輕家長壓力。

市府兒童及少年事務處長吳雨潔今天在記者會表示，基隆市先前僅在安樂親子館提供日間定點臨托服務，去年底擴大至7處據點。1.0版模式為家長提出需求，兒少處協助媒合托育人員，但若家長臨時需要，因時間太短不易媒合成功。

吳雨潔說，2.0版最大特點就是聘請7名合格托育人員常駐據點，每館各提供4個臨托名額，3個名額可先預約，保留1個名額提供當天電話預約。此外，過去每小時收費新台幣190元，2.0版前4小時每小時150元，第5個小時起，每小時只要100元，減輕家長負擔，盼市府成為家長的「神隊友」。

兒少處表示，7處臨托服務據點包含安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義共6座親子館及基隆祖孫館，時間為週二至週五，從上午9時起至下午5時，週一因應親子館休館，於安樂親子館提供1.0版服務，收費與預約依舊制辦理。