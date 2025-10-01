快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

基隆減輕家長育兒壓力 兒童日間臨托2.0收費降低、彈性預約

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性。記者游明煌／攝影
基隆市政府今宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190降為150元，取消臨托時間2小時下限，並保留1個名額供當天電話預約家長，以符合家長臨時托育需求，減輕負擔。

基市府兒少處長吳雨潔表示，「定點臨托」服務是市府推動托育政策的重要一環，過往1.0版是以最低工資時薪計費，每小時190元，且須提前預約並至少申請2小時。2.0版讓家長能以更實惠、更便利的方式，享受高品質的托育服務，減輕家庭育兒負擔。

吳雨潔說，2.0版有二大亮點，一是降低收費標準，前4小時 每小時150元，第5小時起，每小時100元；二是 提高預約彈性，取消臨托時間2小時下限，每區每日4個收托名額中，保留1個名額供「當天電話預約」，以符合家長突發情況的臨時托育需求。

市長謝國樑表示，升級2.0版本為減輕家長照顧壓力，市府將持續強化育兒政策與資源配置，打造基隆成為育兒友善城市的典範，呼籲家長多加利用，主要協助雙薪家庭、臨時有緊急狀況或其他特殊需求的家長，在工作與家庭間取得平衡。

謝姓家長說，有時臨托是突發狀況，新版價格降低且有彈性，符合家長臨時托育需求，可減輕負擔。

臨托服務涵蓋基隆市7處地點，安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義等6座親子館，以及基隆祖孫館。每個托育時段最多收托4名兒童，提供安全、專業且貼心的個別照護，並規畫多元活動內容。

臨托服務模式區分如下，周二至周五（上午9時至下午5點），全市7處據點全面提供2.0版服務。周一因應親子館休館，於安樂親子館提供1.0版服務（收費與預約依舊制）。

基隆市政府今宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性。記者游明煌／攝影
基隆市政府今宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性。記者游明煌／攝影
基隆市政府今宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性。記者游明煌／攝影
基隆市政府今宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性。記者游明煌／攝影

托育 基隆 親子

延伸閱讀

影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉

基隆布建關懷兒少小衛星據點 謝國樑：今年底1區2據點達標

基隆謝國樑、邱佩琳捐1月薪資助花蓮 救助金專戶也捐200萬

謝國樑：分配款增73億歲入反減17億元 有點想哭

相關新聞

台東中秋應景食材抽驗 2件不合格裁罰3萬元 並下架

中秋節將至，台東縣衛生局近日至全縣月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店、餐飲業等，...

基隆減輕家長育兒壓力 兒童日間臨托2.0收費降低、彈性預約

基隆市政府今天宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190降為150元，取...

影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉

中秋節將屆，基隆市目前並無合法烤肉場所，基隆市長謝國樑今天到外木山會勘後宣布，今年試辦1年，開放外木山大頂棚長約500公...

影／基隆水溝蓋無故被掀開學生慘摔 民代疑刻意打開報警

基隆市文化路50巷1弄口水溝蓋接連被移開，形成一個洞口，有如陷阱，非常危險。民代說，已有兩人跌落水溝受傷，其中一名為國中...

影／海科館典藏11年拼板舟下海 民眾划槳體驗蘭嶼捕飛魚文化

國立海洋科學博物館典藏的達悟族「拼板舟」，為蘭嶼達悟族造舟團隊為海科館開館打造，多年來一直典藏供民眾參觀，為讓更多人認識...

基隆罷綠議員案7人緩刑 張淵翔無緣明年選舉

基隆地檢署起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，推動連署罷免綠營議員觸法，法官昨判7人都有罪，均獲緩刑，檢方研議是否上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。