基隆減輕家長育兒壓力 兒童日間臨托2.0收費降低、彈性預約

基隆市政府今天宣布「兒童日間定點臨托2.0服務」啟動，降低收費標準並提高預約彈性，前4小時每小時從190降為150元，取消臨托時間2小時下限，並保留1個名額供當天電話預約家長，以符合家長臨時托育需求，減輕負擔。

基市府兒少處長吳雨潔表示，「定點臨托」服務是市府推動托育政策的重要一環，過往1.0版是以最低工資時薪計費，每小時190元，且須提前預約並至少申請2小時。2.0版讓家長能以更實惠、更便利的方式，享受高品質的托育服務，減輕家庭育兒負擔。

吳雨潔說，2.0版有二大亮點，一是降低收費標準，前4小時 每小時150元，第5小時起，每小時100元；二是 提高預約彈性，取消臨托時間2小時下限，每區每日4個收托名額中，保留1個名額供「當天電話預約」，以符合家長突發情況的臨時托育需求。

市長謝國樑表示，升級2.0版本為減輕家長照顧壓力，市府將持續強化育兒政策與資源配置，打造基隆成為育兒友善城市的典範，呼籲家長多加利用，主要協助雙薪家庭、臨時有緊急狀況或其他特殊需求的家長，在工作與家庭間取得平衡。

謝姓家長說，有時臨托是突發狀況，新版價格降低且有彈性，符合家長臨時托育需求，可減輕負擔。

臨托服務涵蓋基隆市7處地點，安樂、七堵、西定、暖暖、仁愛、信義等6座親子館，以及基隆祖孫館。每個托育時段最多收托4名兒童，提供安全、專業且貼心的個別照護，並規畫多元活動內容。