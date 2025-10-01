影／海龜岩等山海美景 基隆宣布外木山500公尺中秋合法烤肉
中秋節將屆，基隆市目前並無合法烤肉場所，基隆市長謝國樑今天到外木山會勘後宣布，今年試辦1年，開放外木山大頂棚長約500公尺範圍中秋三天連假可合法烤肉，如果辦理成效良好，沒有造成民怨、環境影響，未來會考慮續辦、甚至擴大範圍。
外木山有海濱步道，沿岸有海龜岩等景點，日出、夕陽皆美，擁山海無敵美景，平時運動休閒人潮即不少。市府產發處長蔡馥嚀表示，10月4日至6日中秋連假三天，將於外木山濱海風景區「汫水澳大頂棚至04號公廁」之間的區域，每日上午10時至晚間10時，開放指定空間供民眾合法烤肉，但不建議提前占位。
蔡馥嚀提醒，除了上述開放區域外，基隆市其他戶外景區仍全面禁止烤肉活動，包括大武崙沙灘、海興游泳池、公園、溪邊、停車場及公共海岸等地區。為避免觸法受罰，請勿在非開放區域烤肉。
產發處表示，請民眾務必遵守烤肉開放區域與時間，勿任意在草地、桌椅或通行動線上生火。建議事先於家中清洗食材，減少廚餘與水資源浪費。自備環保餐具與可重複使用的物品，烤肉結束後，請主動清理場地、將垃圾分類投入指定桶內或自行帶回，車子可停外木山停車場。
謝國樑說，中秋佳節將至，為了讓市民朋友在團圓時刻也能享受烤肉樂趣，今年先試辦1年，如果辦理成效良好，沒有造成民怨、沒有造成環境影響，因為環境是市府最在意的，如果維護的好，未來會考慮續辦，甚至擴大範圍。
北觀處長陳煜川指出，因應中秋節需求，以特案方式和基隆市政府協調開放該區域烤肉。
市議員宋瑋莉表示，基隆人一定很開心，基隆首次開放中秋節合法烤肉。市議員郭美秀說，海域安全和停車空間市府一定要維持好，恐有大批民眾湧入。
目前基隆並無合法烤肉區，在戶外公共場域烤肉是違法行為，在漁港內空地烤肉依漁港法開罰3萬到15萬元；如果是海邊依發展觀光條例開罰可處5000元到100萬元；如在騎樓烤肉如果烤肉濃煙遮蔽交通或妨礙通行，警方勸導不聽，可依違反道交條例罰1200元到2400元。
