台東中秋應景食材抽驗 2件不合格裁罰3萬元 並下架

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局近日至全縣抽驗中秋節應景食材，共2件不合格，依法罰鍰3萬元，並已要求業者下架不得販售。圖／衛生局提供
中秋節將至，台東縣衛生局近日至全縣月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店、餐飲業等，實施應景食材抽驗，共計抽驗50件，有2件不合格依法罰鍰3萬元，並已要求業者下架不得販售。

衛生局指出，此次抽驗項目包含月餅產品及應景食材抽驗，包含生鮮肉品8件、蔬果3件、月餅及月餅餡料33件及其他中秋應景食品6件，檢驗包含防腐劑、動物用藥殘留（乙型受體素類）、農藥殘留及衛生標準等，其中鳳梨酥及手工醬爆豆干共2件不合格。

衛生局表示，抽驗不合格食材，為台東北港食品行的鳳梨酥及新北市井炭吉火燒肉的手工醬爆豆干，2件均為防腐劑超標，依法罰鍰3萬元，並已要求業者下架不得販售外，另也通知新北市衛生局針對井炭吉火燒肉做相關行政處置。

民眾在選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。相關食品業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應盡可能冷藏保存於7℃以下，置於常溫，以不超過2小時為限，以維持產品的品質。

另民眾團圓聚餐時，請注意預防食品中毒五要二不原則，「要洗手、食材要新鮮、生熟食要分開、食物要澈底加熱、要注意保存溫度」、「不要生飲山泉水、不要食用不明的動植物」。

