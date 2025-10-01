台東市區公車11月起大改版 名稱改編號增設203新路線

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣市區公車將自11月1日起調整路線，加強大豐地區往返火車站及轉運站交通服務。圖／台東縣政府提供
台東縣市區公車將自11月1日起調整路線，加強大豐地區往返火車站及轉運站交通服務。圖／台東縣政府提供

台東縣市區公車將自11月1日起調整路線、編號，原「市區循環線」與「陸海空快線 A、B線」將正式改為101、201、202等3條數字編號路線，原「陸海空快線C線」將廢線，並同步推出203新路線，加強大豐地區往返火車站及轉運站交通服務。

縣府交通及觀光發展處表示，採用編號制有助旅客快速辨識，亦與國內各縣市公車系統接軌，同時，「陸海空快線C線」近年因運量偏低，寒暑假期間均停駛；為使資源更有效的運用，該路線將自11月1起停駛。

停駛後受影響站點為馬蘭榮家、公東高工、糖廠、東方大鎮、陽明山莊、航空站等6站，欲前往台東糖廠、東方大鎮之民眾可改搭101順、101逆路線，其餘4站可搭乘興東客運及東台灣客運停靠路線。

同時，市區公車將新闢203路線，由火車站發車，行經日光大橋，經專科學校、康樂國小站後往漢陽北路方向，新增監理站西、漢陽北仁昌街口、豐榮國小、金剛寺、台東中學等站點，終點為轉運站。此路線預計可提供大豐地區居民往來火車站及轉運站區域的出行需求。

交觀處呼籲，因11月起市區公車變化較大，縣府將於後續公告新的時刻表，力求以最小影響提供更優質的服務。亦請民眾留意相關資訊，搭乘公車前可使用iBus公路客運APP或公路客運即時動態資訊網查詢最新路線資訊。

火車站 公車 台東

