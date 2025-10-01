佛祖街重災區 徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村計畫

花蓮縣長徐榛蔚表示，「馬太鞍溪堰塞湖潰堤後」，造成河床地勢提高，溢流口雖阻斷仍潛藏風險，光復鄉佛祖街為重災區，向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。

花蓮縣政府發表新聞稿表示，縣府昨晚召開第14次馬太鞍堰塞湖協調及處理工作會議，由縣長徐榛蔚主持，並由行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺、水利署署長林元鵬及相關部會共同出席討論。

徐榛蔚指出，大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，不僅住家難以修復，大規模社區與農田遭淹沒，鄰近河床地勢抬高，為確保居民長久安居，特別向中央爭取設置中繼宅並研議遷村計畫。

徐榛蔚說明，「馬太鞍溪堰塞湖潰堤後」，造成河床地勢顯著提高，縱使溢流口已阻斷，仍潛藏水患風險，加上颱風正在形成，光復鄉佛祖街一帶極易再度受災。

她說，馬太鞍溪屬經濟部水利署業管，堰塞湖則由林保署負責，涉及跨部會高度專業與整體國土規劃，需由國土署出面整合，制定長治久安的解決之道。季連成說，將邀集國土署盡快研議並安排會勘，作為後續安置規劃依據。

花蓮縣政府說明，清淤工作持續進行，截至目前已調度790車次清淤車輛進場，環保局與環境部協力推進，市區排水溝清理同步展開，3天內已完成70公尺溝渠，化糞池亦恢復暢通。為加快進度，協調每天百輛以上清淤車入場施工，並實施交通管制確保作業效率。

光復鄉主要災區包括大平、大馬、大華、大安、大同村等地，大約1500多戶屋內積滿淤泥，其中大同村的佛祖街、敦厚路為重災區，另有鄉公所、學校等機關也受災。