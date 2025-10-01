台東鹿野永安聖安宮擲筊領獎金 逾50人抱回現金

快訊

中央社／ 台東縣1日電

台東鹿野永安聖安宮擲筊挑戰百萬元獎金，已有逾50人拿到現金，1公務員路過試運氣，連續獲10個聖杯，獲1萬2500元獎金；有男子聽妻子建議而獲8000元。廟方中秋節將加碼送禮。

3天中秋節連假，不妨走一趟熱氣球的故鄉、經典農村台東縣鹿野鄉永安村，前往村中的信仰中心聖安宮試試運氣，擲筊領獎金，同時品嚐月餅和體驗茶藝。

今年7月，永安村旅外企業界提供獎金給聖安宮舉辦擲筊挑戰，最高獎金新台幣100萬元，希望透過活動吸引更多人走進永安村，感受當地文化、風景。

聖安宮主委李樹根今天告訴中央社記者，擲筊挑戰百萬元獎金從7月登場，3個月已逾千人次挑戰，超過50人拿到現金，最高拿到1萬2500元，近10人拿到5000元以上，「只要心誠，運氣都很好」。

他說，有1名公務員到永安村出差，和當地村民約在聖安宮碰面，因村民有事耽擱，晚一點才會到現場，這名公務員向媽祖拜拜，看到有擲筊領獎金活動，於是就試試運氣，結果擲出10個聖杯，獎金累積到2萬5000元，挑戰第11杯失敗，獎金減半，因此獲得1萬2500 元。

另外有名男子，擲出6個聖杯，累積獎金8000元，他猶豫一下，打電話問妻子要不要挑戰第7杯，妻子說不行，於是他聽妻子的話放棄，守住8000元。還有一對夫妻合計抱走上萬元獎金。

李樹根表示，中秋節3天連假歡迎遊客到聖安宮挑戰百萬元，除了原有的獎金外，加碼送1隻小金錢龜。

他說，中秋節當天，聖安宮舉辦推廣茶產業品嚐鹿野在地好茶活動，吃著台東傳統美味月餅「風仔餅」，結合宗教挑戰擲筊發財金，讓村民、遊客都來宮廟創造美好的中秋節回憶，精彩好吃好喝好玩都在聖安宮。

