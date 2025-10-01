影／基隆水溝蓋無故被掀開學生慘摔 民代疑刻意打開報警

基隆市文化路50巷1弄口水溝蓋接連被移開，形成一個洞口，有如陷阱，非常危險。民代說，已有兩人跌落水溝受傷，其中一名為國中生，希望警方能查清楚是否是惡意人為，還是要排水卻造成危險。

文化路50巷1弄口附近居民指出，近日1弄口下坡處的水溝蓋已發現連兩次被移開，露出一個大洞口，相當危險，但有時又被移回去，已有兩人摔傷，直到昨晚水溝蓋還是被掀開的狀況，因天黑視線不佳，路過的民眾直呼危險，市府獲報後派人移回原位。

一名國中生昨天上午6點多出門，上學途中行經，他說，水溝蓋被人移開，他整個人摔落溝裡，造成雙腳多處擦傷，腳流了很多血，他忍痛走到學校才到醫護室治療傷口。

學生說，每天都會走這條路上學，之前是蓋起來的，不知道為何會被移開，有如陷阱害人。

受傷國中生父親表示，昨突然接到老師電話，告知小孩跌到水溝裡，他本來不敢相信，嚇了一跳，怎麼好端端會跌入水溝受傷學生是小傷，但老人家掉下去不得了。不知是否為了排水還是刻意移位？但這幾天沒下雨，太危險了。