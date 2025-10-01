快訊

學歷沒用了？職涯專家：培養這技能將知識變職場利器

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆水溝蓋無故被掀開學生慘摔 民代疑刻意打開報警

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝

基隆市文化路50巷1弄口水溝蓋接連被移開，形成一個洞口，有如陷阱，非常危險。民代說，已有兩人跌落水溝受傷，其中一名為國中生，希望警方能查清楚是否是惡意人為，還是要排水卻造成危險。

文化路50巷1弄口附近居民指出，近日1弄口下坡處的水溝蓋已發現連兩次被移開，露出一個大洞口，相當危險，但有時又被移回去，已有兩人摔傷，直到昨晚水溝蓋還是被掀開的狀況，因天黑視線不佳，路過的民眾直呼危險，市府獲報後派人移回原位。

一名國中生昨天上午6點多出門，上學途中行經，他說，水溝蓋被人移開，他整個人摔落溝裡，造成雙腳多處擦傷，腳流了很多血，他忍痛走到學校才到醫護室治療傷口。

學生說，每天都會走這條路上學，之前是蓋起來的，不知道為何會被移開，有如陷阱害人。

受傷國中生父親表示，昨突然接到老師電話，告知小孩跌到水溝裡，他本來不敢相信，嚇了一跳，怎麼好端端會跌入水溝受傷學生是小傷，但老人家掉下去不得了。不知是否為了排水還是刻意移位？但這幾天沒下雨，太危險了。

基隆市議員施偉政說，這幾天已經有兩個人跌落水溝受傷，希望警方能查清楚是否是惡意人為。昨天接獲民眾投訴，指中山國中一名男學生，上學途中經過文化路50巷1弄口，因為水溝蓋被移位跌倒受傷。警方已調監視器及查訪釐清。

基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝
基隆水溝蓋接連被移如陷阱害學生慘摔受傷，民代疑有人刻意打開已報警。記者游明煌／翻攝

國中生 基隆 監視器

延伸閱讀

是誰打開路旁水溝蓋？因未完全復位形成洞口 國中生踩空跌倒受傷

基隆海洋老鷹嘉年華...森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

羅斯福、基隆路正交路口首迎上班日 學者點「這點」最重要

3公尺「萌小鷹」首亮相 10/4基隆海洋老鷹嘉年華陪踩街

相關新聞

基隆海洋老鷹嘉年華...森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府今天舉辦宣傳活動，今年除了森巴風情等各具特色遊行隊伍，還打造全新大型空飄氣球「...

影／基隆水溝蓋無故被掀開學生慘摔 民代疑刻意打開報警

基隆市文化路50巷1弄口水溝蓋接連被移開，形成一個洞口，有如陷阱，非常危險。民代說，已有兩人跌落水溝受傷，其中一名為國中...

影／海科館典藏11年拼板舟下海 民眾划槳體驗蘭嶼捕飛魚文化

國立海洋科學博物館典藏的達悟族「拼板舟」，為蘭嶼達悟族造舟團隊為海科館開館打造，多年來一直典藏供民眾參觀，為讓更多人認識...

基隆罷綠議員案7人緩刑 張淵翔無緣明年選舉

基隆地檢署起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，推動連署罷免綠營議員觸法，法官昨判7人都有罪，均獲緩刑，檢方研議是否上...

廣角鏡／老鷹嘉年華 森巴熱舞

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府昨辦宣傳活動，今年除了森巴風情等各具特色遊行隊伍，還打造全新大型空飄氣球「萌小...

宜蘭重陽敬老 百歲人瑞曝養生秘訣

重陽節將屆，宜蘭有108位百歲以上人瑞，縣府昨邀滿百人瑞黃里及101歲黃水旺參加重陽敬老活動，兩人健康良好，黃里曾走過二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。