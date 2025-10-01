影／海科館典藏11年拼板舟下海 民眾划槳體驗蘭嶼捕飛魚文化

國立海洋科學博物館典藏的達悟族「拼板舟」，為蘭嶼達悟族造舟團隊為海科館開館打造，多年來一直典藏供民眾參觀，為讓更多人認識原住民的多元文化與傳統技藝，睽違11年後日前拼板舟重新下海與試划，民眾下海親自划槳，體驗達悟族人的技藝與捕飛魚的海洋文化。

海科館日前舉行一場拼板舟下每的儀式，讓民眾見證不只是典藏品，而是真實的一艘「達悟族十人大舟」，帶領基隆民眾感受蘭嶼造舟與彩繪的技藝和文化。拼板舟為蘭嶼達悟族造舟團隊為海科館開館時打造，2014年開館之初曾在望海巷下水與試划，一直完整保存供民眾參觀，下海試划發生性能相當好，由專業人員操控，民眾親自划槳，可搭載10人。

拼板舟的功能是用來捕捉飛魚，完成後依照達悟族傳統，必須進行試航儀式，試航不只是下水，更要實際出海捕魚，確認這艘船是否與飛魚或當地海域有緣。

十餘年後，海科館以活化典藏物及讓民眾能夠更認識以海為生的原民生態智慧和文化以及食魚教育的推動，解說拼板舟的由來，也透過長老祭儀的詩歌吟唱、耆老的海洋知識分享、達悟族風味餐，讓參加者體驗達悟族拼板舟文化。

海科館研究典藏組主任陳麗淑博士說，蘭嶼「拼板舟」在首尾部位的圖案中有著象徵人形的圖案mangamaog，以螺旋狀的紋飾象徵手的部位。蘭嶼拼板舟首尾部分也有象徵漁船眼睛，以同心圓為主構成之圖案mata no tatala，其每一圈並刻有鋸齒狀的花紋，形成日光放射的樣子。