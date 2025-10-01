基隆罷綠議員案7人緩刑 張淵翔無緣明年選舉

基隆地檢署起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，推動連署罷免綠營議員觸法，法官昨判7人都有罪，均獲緩刑，檢方研議是否上訴。被告中前民政處長張淵翔等3人曾參選市議員，因判褫奪公權2年，恐無法投入2026年選戰。

國民黨反制綠營和公民團體連署罷免藍委林沛祥，推動罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪行動。檢方查出連署過程涉及偽造文書、違反選罷法及個資法，7月間起訴7人，另有8人獲緩起訴。

檢方起訴指，吳國勝、張淵翔、罷張領銜人游正義、戶政所主任江鑒育和林姓課員，分為主導、統籌或執行角色，調查之初有串滅證，飾詞狡辯情況，最終坦承犯行。國民黨基隆市仁愛區兼安樂區主任張金發、罷鄭案領銜人紀文荃，在偵查過程飾詞狡辯，建請從重量刑。

基隆地院8月13日首度開庭，因被告均認罪，裁定進行簡式審判程序，昨天宣判。吳國勝、張金發、游正義和紀文荃犯行使偽造私文書罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪，及違反個資法非公務機關非法利用個人資料罪，分處1年10月至1年5月徒刑，緩刑3年，並分別支付公庫50至20萬元。4人均褫奪公權2年。

張淵翔犯刑法行使偽造私文書罪、非公務機關非法利用個資罪，另犯選罷法利用他人個資偽造提議罪及違反個資法公務員假借職務上機會非法利用個資罪，判1年10月徒刑、緩刑3年，應支付公庫40萬元，褫奪公權2年。江鑒育和林姓課員犯個資法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，分處1年2月、10月徒刑，江褫奪公權2年、緩刑3年，林緩刑2年，各支付公庫20萬元。

張淵翔連任議員失利，被市長謝國樑延攬出任民政處長，案發後辭官。江鑒育曾任議員，紀文荃也曾參選議員，3人被判褫奪公權，若未上訴而定讞，將無法投入2026年選戰。