聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭重陽敬老 百歲人瑞曝養生秘訣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
101歲黃水旺（前排右二）每天還會騎腳踏車當運動，到處「趴趴走」。記者戴永華／攝影
101歲黃水旺（前排右二）每天還會騎腳踏車當運動，到處「趴趴走」。記者戴永華／攝影

重陽節將屆，宜蘭有108位百歲以上人瑞，縣府昨邀滿百人瑞黃里及101歲黃水旺參加重陽敬老活動，兩人健康良好，黃里曾走過二戰、躲過飛機轟炸，相夫教子；黃水旺思緒清晰，還能騎腳踏車到處「趴趴走」。

受邀參與活動的婦人黃里受過日本教育，與宜蘭市仁生堂藥鋪創始人黃金浤結為連理，當過幼稚園老師，婚後相夫教子，她回憶，二戰轟炸時，有次她剛好去收棉被，突然美軍B-29轟炸機飛來掃射，嚇到用棉被把全身包起來，逃過一劫。

她幫助丈夫的藥鋪事業蒸蒸日上，養育5名子女出類拔萃，從醫、從商不乏其人，大兒子黃俊一更是國內神經外科名醫。黃里也是國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢的嬸婆，黃志賢說，觀察嬸婆的生活習慣，洗臉後毛巾掛得整整齊齊，「生活簡單、心情愉快」就是她的長壽秘訣。

老翁黃水旺每天清晨5時起床騎腳踏車當運動，個性正直、幽默的他熱心地方事務，樂善好施，曾獲第五十四屆中華民國老人節模範老人表揚殊榮。

代理縣長林茂盛昨表示，宜蘭65歲長者占全縣人口四分之一，已邁入超高齡社會，108位人瑞中，最高齡是111歲家住冬山鄉吳李阿有，縣府把照顧長者當成施政重點之一。

縣府今年送給人瑞禮金、豬腳麵線及蘋果等禮物，還有金鎖片，同時還採訪24位百歲人瑞的故事集結成冊，無可取代的精彩故事足以當成「傳家寶」。

重陽節 重陽敬老金

延伸閱讀

宜蘭台9丁疑自撞護欄墜崖 空拍見遺體卡草叢

守護歷史記憶的傳承！JLR Defender攜手宜蘭寒溪不老部落迎向全新篇章

偵破跨國「一條龍」人口販運應召集團 宜蘭地檢救出10餘名越南女子

收假車潮湧現 國5宜蘭至頭城「紫爆」車速僅15公里

相關新聞

基隆海洋老鷹嘉年華...森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府今天舉辦宣傳活動，今年除了森巴風情等各具特色遊行隊伍，還打造全新大型空飄氣球「...

基隆罷綠議員案7人緩刑 張淵翔無緣明年選舉

基隆地檢署起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，推動連署罷免綠營議員觸法，法官昨判7人都有罪，均獲緩刑，檢方研議是否上...

廣角鏡／老鷹嘉年華 森巴熱舞

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府昨辦宣傳活動，今年除了森巴風情等各具特色遊行隊伍，還打造全新大型空飄氣球「萌小...

宜蘭重陽敬老 百歲人瑞曝養生秘訣

重陽節將屆，宜蘭有108位百歲以上人瑞，縣府昨邀滿百人瑞黃里及101歲黃水旺參加重陽敬老活動，兩人健康良好，黃里曾走過二...

北台8縣市副首長會議 討論跨域合作方案 促中央訂營建混合物判定原則

北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」，今在基隆舉辦副首長會議，凝聚區域治理共識。會中規畫年度重點活動，並提出愛心大...

是誰打開路旁水溝蓋？因未完全復位形成洞口 國中生踩空跌倒受傷

基隆市文化局50巷1弄的路旁，有一個排水溝蓋疑被人打開一半，先後造成2名行人踩空受傷。市議員施偉政今天表示，他和市議員陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。