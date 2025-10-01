宜蘭重陽敬老 百歲人瑞曝養生秘訣

重陽節將屆，宜蘭有108位百歲以上人瑞，縣府昨邀滿百人瑞黃里及101歲黃水旺參加重陽敬老活動，兩人健康良好，黃里曾走過二戰、躲過飛機轟炸，相夫教子；黃水旺思緒清晰，還能騎腳踏車到處「趴趴走」。

受邀參與活動的婦人黃里受過日本教育，與宜蘭市仁生堂藥鋪創始人黃金浤結為連理，當過幼稚園老師，婚後相夫教子，她回憶，二戰轟炸時，有次她剛好去收棉被，突然美軍B-29轟炸機飛來掃射，嚇到用棉被把全身包起來，逃過一劫。

她幫助丈夫的藥鋪事業蒸蒸日上，養育5名子女出類拔萃，從醫、從商不乏其人，大兒子黃俊一更是國內神經外科名醫。黃里也是國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢的嬸婆，黃志賢說，觀察嬸婆的生活習慣，洗臉後毛巾掛得整整齊齊，「生活簡單、心情愉快」就是她的長壽秘訣。

老翁黃水旺每天清晨5時起床騎腳踏車當運動，個性正直、幽默的他熱心地方事務，樂善好施，曾獲第五十四屆中華民國老人節模範老人表揚殊榮。

代理縣長林茂盛昨表示，宜蘭65歲長者占全縣人口四分之一，已邁入超高齡社會，108位人瑞中，最高齡是111歲家住冬山鄉吳李阿有，縣府把照顧長者當成施政重點之一。

縣府今年送給人瑞禮金、豬腳麵線及蘋果等禮物，還有金鎖片，同時還採訪24位百歲人瑞的故事集結成冊，無可取代的精彩故事足以當成「傳家寶」。