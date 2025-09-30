北台8縣市副首長會議 討論跨域合作方案 促中央訂營建混合物判定原則
北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」，今在基隆舉辦副首長會議，凝聚區域治理共識。會中規畫年度重點活動，並提出愛心大平台、公有市場改建等合作方案，決議建請環境部會同國土署，研訂營建混合物判定原則，以利地方稽查執法。
北台灣8縣市今天在基隆國立海科館舉辦副首長會議，並由地主基隆市副市長邱佩琳主持，苗栗縣副縣長邱俐俐、新竹市秘書長張治祥、新竹縣副縣長陳見賢、桃園市秘書長溫代欣、新北市副市長陳純敬、台北市副秘書長王玉芬、宜蘭縣秘書長吳志宏和及各縣市局處首長等同仁出席，討論並展現跨域合作成果。
邱佩琳說，基隆近年施政聚焦宜居建設、社會福利與長照服務、育兒支持及在地產業數位轉型等領域。今年承辦北台委員會事務活動，正好呼應「有愛城市」施政主軸，期望透過合作平台，強化跨域治理動能，推動更具溫度的區域發展。
基市府都市發展處長謝孝昆表示，基市今年舉辦「有愛城市」短影音競賽，廣邀民眾參與，藉由影像展現公共事務中的「有愛」精神。經專家學者評選後，入圍名單與作品今在會中公布，盼激發社會大眾對公共事務的關注與創意，讓政策形成更貼近民意，並為北台合作注入新活力。
基市府指出，本次會議確認涵蓋文化教育、交通運輸、休閒遊憩、防災治安、原客新移、健康社福、產業發展及環境資源等面向，共23項跨縣市合作交流提案。苗栗縣政府提出營建混合物判定原則議題，也獲決議通過，促請中央儘速修訂，提供地方執法依循。
邱佩琳表示，北台八縣市不僅是地理上相互連結，更在公共建設、社會福祉、環境治理到產業發展等面向上緊密合作。會議凝聚合作提案，象徵著北台區域攜手共進的承諾與決心。未來各縣市將持續深化跨域協作，整合資源與優勢，共同打造一個宜居、創新、永續的北台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言