北台8縣市副首長會議 討論跨域合作方案 促中央訂營建混合物判定原則

北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」，今在基隆舉辦副首長會議，凝聚區域治理共識。會中規畫年度重點活動，並提出愛心大平台、公有市場改建等合作方案，決議建請環境部會同國土署，研訂營建混合物判定原則，以利地方稽查執法。

北台灣8縣市今天在基隆國立海科館舉辦副首長會議，並由地主基隆市副市長邱佩琳主持，苗栗縣副縣長邱俐俐、新竹市秘書長張治祥、新竹縣副縣長陳見賢、桃園市秘書長溫代欣、新北市副市長陳純敬、台北市副秘書長王玉芬、宜蘭縣秘書長吳志宏和及各縣市局處首長等同仁出席，討論並展現跨域合作成果。

邱佩琳說，基隆近年施政聚焦宜居建設、社會福利與長照服務、育兒支持及在地產業數位轉型等領域。今年承辦北台委員會事務活動，正好呼應「有愛城市」施政主軸，期望透過合作平台，強化跨域治理動能，推動更具溫度的區域發展。

基市府都市發展處長謝孝昆表示，基市今年舉辦「有愛城市」短影音競賽，廣邀民眾參與，藉由影像展現公共事務中的「有愛」精神。經專家學者評選後，入圍名單與作品今在會中公布，盼激發社會大眾對公共事務的關注與創意，讓政策形成更貼近民意，並為北台合作注入新活力。

基市府指出，本次會議確認涵蓋文化教育、交通運輸、休閒遊憩、防災治安、原客新移、健康社福、產業發展及環境資源等面向，共23項跨縣市合作交流提案。苗栗縣政府提出營建混合物判定原則議題，也獲決議通過，促請中央儘速修訂，提供地方執法依循。