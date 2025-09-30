快訊

基隆海洋老鷹嘉年華...森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府今天舉辦宣傳活動，邀請民眾到場欣賞，並給予遊行隊伍鼓勵。圖／基市府提供
基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府今天舉辦宣傳活動，邀請民眾到場欣賞，並給予遊行隊伍鼓勵。圖／基市府提供

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府今天舉辦宣傳活動，今年除了森巴風情等各具特色遊行隊伍，還打造全新大型空飄氣球「萌小鷹」，與去年亮相深受喜愛的「鷹站長」同場現身，可望成為遊客視線焦點。

基市府表示，交通部觀光署2024-2025年「台灣觀光雙年曆」，海洋老鷹嘉年華是入選的全國級活動之一。今年結合海翻市集、夜光派對等多元內容，打造城市最具代表性的慶典。

踩街遊行隊伍4日下午2時自國門廣場出發，行經城隍廟、基隆廟口、微風東岸、海洋廣場後再返抵國門廣場。當天下午2時至8時，國門廣場設置超過25攤海翻市集，涵蓋小吃美食、遊戲體驗與文創小物等，並推出消費滿額抽獎與環保折扣優惠，鼓勵民眾自備餐具響應永續精神。

基隆市副市長邱佩琳表示，老鷹嘉年華今年邁入第15屆，充分展現基隆文化能量與國際觀光實力，誠摯邀請民眾共襄盛舉，體驗基隆海洋城市的獨特魅力。今年嘉年華除持續深化在地社區參與，也積極推動國際化。

基市府特別設計活動專屬標誌，提升品牌形象與識別度。今年並更邀請日本海兄弟森巴鼓隊、沖繩墨西哥民俗芭蕾等國際團隊加入踩街遊行。日本「海洋富士號」郵輪當天靠泊基隆港，來自海外的旅客也能親身參與盛會，藉由這場遊行，展現基隆作為亞洲郵輪友善港口的國際能見度。

文化觀光局長江亭玫表示，今年打造大型空飄氣球「萌小鷹」，與去年「鷹站長」攜手亮相。國灬廣場舞台節目將延續至晚間，呈現近3小時的夜光派對，從在地到國際團隊輪番演出，並邀請知名樂團「旺福」、流行歌手「阿蘭AC」，以及第1屆愛嶼搖滾校際音樂大賽冠軍「單先生＆Varsam」、亞軍「無極西瓜刀」同台演出，點燃基隆的青春活力，為活動畫下最精彩的句點。

基市府提醒民眾，10月4日下午1至4時，踩街遊行路段將實施交通管制，周邊停車場也有出入管制措施，請提前改道或多加利用大眾運輸。詳細交通及停車資訊可至基隆市文化觀光局網站（https://reurl.cc/Y3rVo4）查詢。

