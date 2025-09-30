聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮富里「穀動日不落」音樂祭11月開唱 跨世代盛會撫慰災民心
花蓮富里鄉公所籌辦第二屆「穀動日不落」跨世代音樂祭將於11月登場，今天公布卡司，有新生代人氣樂團、當紅團體，以及三金歌王殷正洋、金曲歌后朱海君等，鄉長江東成說，在光復鄉遭受洪災時，盼透過音樂力量撫慰人心，陪伴花蓮人。
「穀動日不落」跨世代音樂祭11月8日、9日下午2時至5時，在富里六十石山山腳下的「天使之眼大草原」登場，鄉公所今天在活動會場公布豪華卡司。
鄉長江東成宣布，今年演出陣容包括深受年輕世代喜愛的拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬、脆樂團、公館青少年樂團、當紅男團 U:NUS 與新生代唱作女團 KAXA。
此外，還請來三金歌王殷正洋、金曲歌后朱海君、娃娃金智娟、李麗芬、邰肇玫等民歌時期重量級歌手，重溫民眾的回憶。
江東成說，「穀動日不落」邁入第二屆，內容全面升級，營造一場跨世代的盛會，讓年輕活力與經典記憶交織，也展現富里在地的魅力。近日光復鄉民受災，鄉公所也希望透過音樂的力量，撫慰人心，陪伴花蓮共同走過災情，迎向希望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言