快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮富里「穀動日不落」音樂祭11月開唱 跨世代盛會撫慰災民心

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富里鄉公所今天宣布，將於11月舉辦「穀動日不落」跨世代音樂季，在花蓮洪災受創之際，以音樂撫慰人心。圖／主辦單位提供
花蓮富里鄉公所今天宣布，將於11月舉辦「穀動日不落」跨世代音樂季，在花蓮洪災受創之際，以音樂撫慰人心。圖／主辦單位提供

花蓮富里鄉公所籌辦第二屆「穀動日不落」跨世代音樂祭將於11月登場，今天公布卡司，有新生代人氣樂團、當紅團體，以及三金歌王殷正洋、金曲歌后朱海君等，鄉長江東成說，在光復鄉遭受洪災時，盼透過音樂力量撫慰人心，陪伴花蓮人。

「穀動日不落」跨世代音樂祭11月8日、9日下午2時至5時，在富里六十石山山腳下的「天使之眼大草原」登場，鄉公所今天在活動會場公布豪華卡司。

鄉長江東成宣布，今年演出陣容包括深受年輕世代喜愛的拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬、脆樂團、公館青少年樂團、當紅男團 U:NUS 與新生代唱作女團 KAXA。

此外，還請來三金歌王殷正洋、金曲歌后朱海君、娃娃金智娟、李麗芬、邰肇玫等民歌時期重量級歌手，重溫民眾的回憶。

江東成說，「穀動日不落」邁入第二屆，內容全面升級，營造一場跨世代的盛會，讓年輕活力與經典記憶交織，也展現富里在地的魅力。近日光復鄉民受災，鄉公所也希望透過音樂的力量，撫慰人心，陪伴花蓮共同走過災情，迎向希望。

花蓮富里鄉公所今天宣布，將於11月舉辦「穀動日不落」跨世代音樂季，在花蓮洪災受創之際，以音樂撫慰人心。圖／主辦單位提供
花蓮富里鄉公所今天宣布，將於11月舉辦「穀動日不落」跨世代音樂季，在花蓮洪災受創之際，以音樂撫慰人心。圖／主辦單位提供

音樂 花蓮 富里

延伸閱讀

同島一命！彰化3清潔隊清溝車挺進花蓮 助災區清淤

是幫忙還是蹭熱度？他親眼目睹災區1亂象 災民反應令人鼻酸

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

相關新聞

基隆海洋老鷹嘉年華 森巴風情舞熱城市 萌小鷹、鷹站長空飄氣球爭寵

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月4日登場，市府今天舉辦宣傳活動，今年除了森巴風情等各具特色遊行隊伍，還打造全新大型空飄氣球「...

花蓮富里「穀動日不落」音樂祭11月開唱 跨世代盛會撫慰災民心

花蓮富里鄉公所籌辦第二屆「穀動日不落」跨世代音樂祭將於11月登場，今天公布卡司，有新生代人氣樂團、當紅團體，以及三金歌王...

宜蘭重陽敬老人瑞曝養生秘訣 他每天騎車趴趴走、她生活簡單心情好

宜蘭共有108位百歲以上人瑞，縣府今天舉辦重陽敬老活動，邀請滿百人瑞黃里女士及101歲黃水旺先生參加，兩位長者健康狀況都...

大武崙森林運動公園 第2期打造5園區

基隆市府推動大武崙森林運動公園第2期工程，已在進行細部設計，規畫打造主題公園、冒險活動、森林運動、森林休間和生態保留5大...

宜蘭礁溪玉田弄獅系列活動 見證鋤頭、拳頭、獅頭「三頭弄獅文化」

宜蘭礁溪鄉玉田社區曾經榮獲全國社區總體營造冠軍，更以鋤頭、拳頭、獅頭形成獨特的「三頭弄獅文化」。今年的「玉田弄獅文化活動...

三井海洋富士號首航基隆 謝國樑登輪：攜手國際郵輪共創觀光新契機

三井海洋郵輪「海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）停泊基隆港，基隆市長謝國樑今天受邀登輪參訪時說，市府將持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。