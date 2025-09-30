花蓮富里「穀動日不落」音樂祭11月開唱 跨世代盛會撫慰災民心

花蓮富里鄉公所籌辦第二屆「穀動日不落」跨世代音樂祭將於11月登場，今天公布卡司，有新生代人氣樂團、當紅團體，以及三金歌王殷正洋、金曲歌后朱海君等，鄉長江東成說，在光復鄉遭受洪災時，盼透過音樂力量撫慰人心，陪伴花蓮人。

「穀動日不落」跨世代音樂祭11月8日、9日下午2時至5時，在富里六十石山山腳下的「天使之眼大草原」登場，鄉公所今天在活動會場公布豪華卡司。

鄉長江東成宣布，今年演出陣容包括深受年輕世代喜愛的拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬、脆樂團、公館青少年樂團、當紅男團 U:NUS 與新生代唱作女團 KAXA。

此外，還請來三金歌王殷正洋、金曲歌后朱海君、娃娃金智娟、李麗芬、邰肇玫等民歌時期重量級歌手，重溫民眾的回憶。