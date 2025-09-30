宜蘭重陽敬老人瑞曝養生秘訣 他每天騎車趴趴走、她生活簡單心情好

宜蘭共有108位百歲以上人瑞，縣府今天舉辦重陽敬老活動，邀請滿百人瑞黃里女士及101歲黃水旺先生參加，兩位長者健康狀況都很好，黃里女士曾走過二戰、躲過飛機轟炸，相夫教子為家付出；黃水旺先生的思緒清晰，騎車到處趴趴走，還自曝兩天抽一包煙，是一位幽默風趣的長者。

快到重陽節了，代理縣長林茂盛為了向長者表達珍惜、崇敬之意，今天在縣政大廳舉辦「幸福百分百-重陽敬老活動」迎接重陽節。林茂盛表示，宜蘭65歲長者占全縣人口四分之一，已邁入超高齡社會，108位人瑞中，最高齡是111歲家住冬山鄉吳李阿有女士，縣府把照顧長者當成施政重點之一。

受邀參與活動的黃里女士現年100歲，受過日本教育，與宜蘭市仁生堂藥鋪創始人黃金浤先生結為連理，當過幼稚園老師，婚後相夫教子，她回憶二戰轟炸時，有一次她剛好去收棉被，突然美軍B-29轟炸機飛來掃射，嚇到用棉被把全身包起來，逃過一劫。

她幫助丈夫的藥鋪事業蒸蒸日上，養育5名子女出類拔萃，從醫、從商不乏其人，大兒子黃俊一更是國內神經外科名醫，她是圓滿這個家的幕後重要推手。

黃里女士是國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢的嬸婆，黃志賢今特別與會，他說，觀察嬸婆的生活習慣，洗臉後毛巾掛得整整齊齊，生活簡單、心情愉快，應該就是她的長壽秘訣。

另一位家住五結鄉的黃水旺先生現年101歲，每天清晨5時起床騎腳踏車當作運動，身體健朗、耳聰目明，他二戰期間曾被日本人調去台灣各地當「公工」，還記得徐州會戰時，日軍無法攻下徐州最後吃下敗戰。個性正直、幽默的他熱心地方事務，樂善好施，曾榮獲第五十四屆中華民國老人節模範老人表揚殊榮。

縣政府表示，今年除了送給人瑞禮金、豬腳麵線及蘋果等禮物，還有金鎖片，同時還採訪收錄24位百歲人瑞的故事，每位人瑞走過一個世紀歲月，擁有無可取代的精彩故事，專輯紀錄長輩們奮鬥的辛苦歷程、養兒育女的無悔付出，足以當成「傳家寶」。