3公尺「萌小鷹」首亮相 10/4基隆海洋老鷹嘉年華陪踩街

基隆海洋老鷹嘉年華將於10月4日登場，除有市集、夜光派對外，當天下午共有52組團隊參與踩街遊行，「萌小鷹」也將化身3公尺空飄氣球，首度在遊行中亮相共襄盛舉。

基隆市政府今天在城際轉運站大頂棚下廣場舉辦記者會，副市長邱佩琳指出，這次嘉年華市府特別設計活動專屬標誌，提升品牌形象與識別度，更邀請日本海兄弟森巴鼓隊、沖繩、墨西哥民俗芭蕾等國際團隊加入踩街遊行。

基隆市政府文化觀光局長江亭玫表示，今年遊行隊伍中，將打造全新的大型空飄氣球「萌小鷹」，與去年深受喜愛的「鷹站長」攜手亮相，當天下午2時至晚間8時，國門廣場也有超過25攤「海翻市集」。

江亭玫說，舞台節目延續至晚間，呈現近3小時的夜光派對，從在地到國際團隊輪番演出，並邀請知名樂團「旺福」、流行歌手「阿蘭AC」，及第1屆愛嶼搖滾校際音樂大賽冠軍「單先生＆Varsam」、亞軍「無極西瓜刀」同台演出，點燃基隆的青春活力，為活動劃下最精彩的句點。

文化觀光局表示，踩街遊行10月4日下午2時登場，當天下午1時至4時，踩街遊行路段將實施交通管制，周邊停車場也有出入管制措施，民眾請提前改道，或多加利用大眾運輸。