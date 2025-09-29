快訊

宜蘭礁溪玉田弄獅系列活動 見證鋤頭、拳頭、獅頭「三頭弄獅文化」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪玉田弄獅文化活動10月5、6日，歡迎遊客見證鋤頭、拳頭、獅頭「三頭弄獅文化」。圖／公所提供
宜蘭礁溪玉田弄獅文化活動10月5、6日，歡迎遊客見證鋤頭、拳頭、獅頭「三頭弄獅文化」。圖／公所提供

宜蘭礁溪鄉玉田社區曾經榮獲全國社區總體營造冠軍，更以鋤頭、拳頭、獅頭形成獨特的「三頭弄獅文化」。今年的「玉田弄獅文化活動」訂10月5、6日登場，第一天下午2時起，安排舞獅及獅座彩繪DIY等活動，6日晚上蘭陽戲劇團演出鐵面情，展現玉田弄獅文化的傳承與魅力。

1995年的全國文藝季在玉田社區舉辦，當時玉田以「鋤頭、獅頭、拳頭」推出系列活動，結合港仔尾瑞獅團、洲仔尾金獅團、茅埔瑞獅團、林尾金獅團、份尾金獅團參與，「玉田弄獅」打響全國知名度；玉田社區於1997年奪得全國社區總體營造冠軍，2004年舉辦玉田弄獅文化季，結合不同獅種及陣頭表演。

今年的玉田弄獅文化活動10月5、6日在玉田活動中心周圍場地舉辦，5日下午2時起，安排弄獅彩繪DIY、稻田彩繪展示、弄獅資料及農具展，同時也有北京獅弄獅表演、鄉立幼兒園幼獅表演、港仔尾弄獅團表演、廣東獅弄獅表演、玉光社區表演武耀玉光、玉田弄獅茅埔獅團、長照關懷據點長者弄獅舞表演、瑜珈班表演、玉鼎慈天宮國樂團、十八式氣功班、歌唱班及有氧舞蹈班表演。

6日傍晚5時30分安排蘭陽戲劇團扮仙，7時至9時演出「鐵面情」。

礁溪鄉長張永德及玉田社區發展協會理事長黃正為今天邀請民眾參加活動，張永德表示，玉田弄獅文化系列活動最主要在提醒社區不能因時間流逝，遺忘自己固有的「三頭弄獅」文化，同時以弄獅武術作為帶頭，帶動社區運動風潮，既可運動強身又能促進身心健康，增進社區民眾情感交流。

弄獅彩繪DIY。圖／公所提供
弄獅彩繪DIY。圖／公所提供
10月5、6日的玉田弄獅文化活動流程。圖／公所提供
10月5、6日的玉田弄獅文化活動流程。圖／公所提供
「玉田弄獅」稻田彩繪吸引不少民眾欣賞美景。圖／石姓讀者提供
「玉田弄獅」稻田彩繪吸引不少民眾欣賞美景。圖／石姓讀者提供
「玉田弄獅」稻田彩繪吸引不少民眾欣賞美景。圖／公所提供
「玉田弄獅」稻田彩繪吸引不少民眾欣賞美景。圖／公所提供
「玉田弄獅」稻田彩繪美景，遊客可以登高遠眺。圖／公所提供
「玉田弄獅」稻田彩繪美景，遊客可以登高遠眺。圖／公所提供

