宜蘭礁溪玉田弄獅系列活動 見證鋤頭、拳頭、獅頭「三頭弄獅文化」

宜蘭礁溪鄉玉田社區曾經榮獲全國社區總體營造冠軍，更以鋤頭、拳頭、獅頭形成獨特的「三頭弄獅文化」。今年的「玉田弄獅文化活動」訂10月5、6日登場，第一天下午2時起，安排舞獅及獅座彩繪DIY等活動，6日晚上蘭陽戲劇團演出鐵面情，展現玉田弄獅文化的傳承與魅力。

1995年的全國文藝季在玉田社區舉辦，當時玉田以「鋤頭、獅頭、拳頭」推出系列活動，結合港仔尾瑞獅團、洲仔尾金獅團、茅埔瑞獅團、林尾金獅團、份尾金獅團參與，「玉田弄獅」打響全國知名度；玉田社區於1997年奪得全國社區總體營造冠軍，2004年舉辦玉田弄獅文化季，結合不同獅種及陣頭表演。

今年的玉田弄獅文化活動10月5、6日在玉田活動中心周圍場地舉辦，5日下午2時起，安排弄獅彩繪DIY、稻田彩繪展示、弄獅資料及農具展，同時也有北京獅弄獅表演、鄉立幼兒園幼獅表演、港仔尾弄獅團表演、廣東獅弄獅表演、玉光社區表演武耀玉光、玉田弄獅茅埔獅團、長照關懷據點長者弄獅舞表演、瑜珈班表演、玉鼎慈天宮國樂團、十八式氣功班、歌唱班及有氧舞蹈班表演。

6日傍晚5時30分安排蘭陽戲劇團扮仙，7時至9時演出「鐵面情」。