三井海洋富士號首航基隆 謝國樑登輪：攜手國際郵輪共創觀光新契機

三井海洋郵輪「海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji）停泊基隆港，基隆市長謝國樑今天受邀登輪參訪時說，市府將持續深化與國際郵輪公司的合作，推動港灣經濟與觀光產業升級，讓基隆成為具國際競爭力的海洋觀光之都。

謝國樑今天應三井海洋郵輪邀請，登上海洋富士號，致贈基隆特色「三奇壹號雨都上河圖禮盒」給船長，感謝郵輪選擇基隆港作為台灣首航母港之一，為城市觀光注入全新動能。

謝國樑表示，「老鷹嘉年華」活動即將登場，市府規畫與郵輪行程結合，讓旅客在登岸時感受在地文化魅力。基隆將持續以港口優勢打造專屬旅遊品牌，期盼未來吸引更多國際郵輪公司加入，共同推動城市觀光及港灣經濟發展。

文化觀光局長江亭玫指出，今年特別整合郵輪航程與城市節慶，並安排迎賓表演，展現基隆熱情好客的一面。未來市府將持續推動節慶結合郵輪策略，讓城市節慶與國際航程緊密結合，打造獨一無二的觀光體驗。

海洋富士號全船採全套房設計，總噸位3萬2477噸，可容納458名賓客，以融合日式美學、精緻料理及多元娛樂設施，提供極致私密奢華體驗為賣點。這航次共載運206名旅客，其中83名為台灣人，今年預計有4航次停靠基隆港。