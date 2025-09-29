大武崙森林運動公園第2期前置作業啟動 規畫5大主題園區全齡共融使用

基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，已在進行細部設計，規畫打造主題公園、冒險活動、森林運動、森林休間和生態保留5大園區，希望能在2029年中完工啟用，後續再推動第3期工程，興建室內體育館。

基市府從前市長林右昌任內開始推動大武崙森林運動公園開發案，由大武崙棒壘球場往上分3期開發。第1期在海拔約40公尺處興建里鄰公園，設置遊具，並設停車場，3年多年完成。第2期在海拔約53.5公尺的林地，第3期預定地在海拔約81.1的山頂。

基隆市立田徑場長林柏樹說，承攬大武崙森林運動公園第2期工程規畫案的業者，也負責第1期工程規畫，市府發現業者規畫第1期工程時，未依約履行提出水土保持計畫、水文調查和交通影響等報告，審計單位已在調查，市府也將追究責任並求償。

林柏樹表示，明年除編列預算，執行大武崙森林公園第2期工程水保計畫，也會編列200多萬元委由相關技師公會訪價，補辦第1期範圍水保、鑽探等作業。

大武崙森林公園第2期工程預定地多為市有地，少部分是國有地，工程總經費約4億元。林柏樹說，基市財政困窘，自然希望爭取中央全額補助。如果中央、地方6:4分攤，市府就要負擔約1億6000萬元。

林柏樹表示，明年編預算執行大武崙森林公園1、2期水保等計畫，並在完成2期細部計畫後，提出計畫向國土署爭取補助工程經費。如果順利到位，預計2027年上半年發包施工，最快2029年6、7月間完工。