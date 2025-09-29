快訊

大武崙森林運動公園第2期前置作業啟動 規畫5大主題園區全齡共融使用

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，打造主題公園、冒險活動、森林運動、森林休間和生態保留5大園區，最快在2029年中完工，後續再推動第3期室內體育館工程。圖／基市府提供
基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，已在進行細部設計，規畫打造主題公園、冒險活動、森林運動、森林休間和生態保留5大園區，希望能在2029年中完工啟用，後續再推動第3期工程，興建室內體育館。

基市府從前市長林右昌任內開始推動大武崙森林運動公園開發案，由大武崙棒壘球場往上分3期開發。第1期在海拔約40公尺處興建里鄰公園，設置遊具，並設停車場，3年多年完成。第2期在海拔約53.5公尺的林地，第3期預定地在海拔約81.1的山頂。

基隆市立田徑場長林柏樹說，承攬大武崙森林運動公園第2期工程規畫案的業者，也負責第1期工程規畫，市府發現業者規畫第1期工程時，未依約履行提出水土保持計畫、水文調查和交通影響等報告，審計單位已在調查，市府也將追究責任並求償。

林柏樹表示，明年除編列預算，執行大武崙森林公園第2期工程水保計畫，也會編列200多萬元委由相關技師公會訪價，補辦第1期範圍水保、鑽探等作業。

大武崙森林公園第2期工程預定地多為市有地，少部分是國有地，工程總經費約4億元。林柏樹說，基市財政困窘，自然希望爭取中央全額補助。如果中央、地方6:4分攤，市府就要負擔約1億6000萬元。

林柏樹表示，明年編預算執行大武崙森林公園1、2期水保等計畫，並在完成2期細部計畫後，提出計畫向國土署爭取補助工程經費。如果順利到位，預計2027年上半年發包施工，最快2029年6、7月間完工。

大武崙森林運動公園的主題公園區，主要為12歲以下兒童親子同樂、全齡共融空間。冒險活動區供12歲以上青少年活動，利用地勢設置難易度不同的設施。森林運動區規推廣及練習型的運動場地。森林休閒區低強度開發，發展環境教育。生態保留區與新山水庫遊憩串連，成為戶外教室。

基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，打造主題公園、冒險活動、森林運動、森林休間和生態保留5大園區，最快在2029年中完工，後續再推動第3期室內體育館工程。圖／基市府提供
運動 森林公園 基隆

相關新聞

大武崙森林運動公園第2期前置作業啟動 規畫5大主題園區全齡共融使用

基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，已在進行細部設計，規畫打造主題公園、冒險活動、森林運動、森林休間和生態保留5...

基隆布建關懷兒少小衛星據點 謝國樑：今年底1區2據點達標

基隆市兒童及少年事務處推動「守護家庭小衛星服務方案」，結合全市13處社區據點資源，在學校附近提供課後陪伴、情緒理解和生活...

佾生服悶熱不適 基隆明年訂製更透氣新禮服

基隆市慈雲寺昨辦釋奠典禮祭祀孔子，安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己衣服外罩黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍有3名佾生...

蘭陽媽祖文化節海陸遶境241公里 晚間大批信眾恭迎聖駕回鑾進安宮

2025蘭陽媽祖文化節進入活動最後一天，今天遶境隊伍從羅東鎮起駕一路往南，上千信眾一路簇擁，跟隨媽祖行腳，「雙媽會」吸引...

新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆祈福凝聚全台信眾祈願

新加坡「天富宮白龍王祖師」來台灣舉辦多場祈福法會，首站抵達基隆港東岸旅運中心，預計10月4日離開台灣。基隆市副市長邱佩琳...

停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

受南橫坍方交通中斷影響，台東海端鄉利稻村及霧鹿村共374戶從24日晚間開始停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，今天...

