大武崙公園2期延宕 基市府：究責及爭取補助推進

基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，由於顧問公司未依約執行水土保持等評估，加上經費問題，使得計畫延宕，市府除追究責任外，並積極向中央爭取補助，盼118年完工。

基隆市立體育場場長林柏樹今天表示，大武崙森林運動公園第1期工程，建置停車場及鄰里公園，從民國110年起陸續完工，交付安樂區公所維護。

林柏樹說，第2期工程面積約4公頃，範圍為安樂區基金一路與國道3號大武崙交流道交接處以南，緊鄰市立棒球場、新山水庫，屬丘陵山坡地形，土地權屬主要為基隆市政府及部分國有地。

林柏樹說，第2期工程規劃建置5大森林公園，以主題公園、冒險活動、森林運動、森林休閒、生態保留為面向，另設置極限運動場並拓寬聯外道路，所需經費約新台幣4億元，盼內政部國土署能補助至少2.5億元，減輕市府財政壓力。

不過，林柏樹表示，去年驗收規劃案時，發現顧問公司未依契約執行水土保持、水文鑽探、交通影響評估，當然也未將評估報告交付市府，相關單位已啟動調查，將追究責任並依法求償。

林柏樹表示，為避免評估作業影響工程推進，市府已主動洽詢水保及交通相關技師公會完成訪價，並在明年度預算編列550萬元補辦評估，預估明年啟動補辦評估作業，同步向國土署爭取補助，若經費順利到位，希望能在116年3月上網招標，116年6月開工，最快在118年6月完工。