大武崙公園2期延宕 基市府：究責及爭取補助推進

中央社／ 基隆29日電

基隆市政府推動大武崙森林運動公園第2期工程，由於顧問公司未依約執行水土保持等評估，加上經費問題，使得計畫延宕，市府除追究責任外，並積極向中央爭取補助，盼118年完工。

基隆市立體育場場長林柏樹今天表示，大武崙森林運動公園第1期工程，建置停車場及鄰里公園，從民國110年起陸續完工，交付安樂區公所維護。

林柏樹說，第2期工程面積約4公頃，範圍為安樂區基金一路與國道3號大武崙交流道交接處以南，緊鄰市立棒球場、新山水庫，屬丘陵山坡地形，土地權屬主要為基隆市政府及部分國有地。

林柏樹說，第2期工程規劃建置5大森林公園，以主題公園、冒險活動、森林運動、森林休閒、生態保留為面向，另設置極限運動場並拓寬聯外道路，所需經費約新台幣4億元，盼內政部國土署能補助至少2.5億元，減輕市府財政壓力。

不過，林柏樹表示，去年驗收規劃案時，發現顧問公司未依契約執行水土保持、水文鑽探、交通影響評估，當然也未將評估報告交付市府，相關單位已啟動調查，將追究責任並依法求償。

林柏樹表示，為避免評估作業影響工程推進，市府已主動洽詢水保及交通相關技師公會完成訪價，並在明年度預算編列550萬元補辦評估，預估明年啟動補辦評估作業，同步向國土署爭取補助，若經費順利到位，希望能在116年3月上網招標，116年6月開工，最快在118年6月完工。

運動 基隆 國土署

相關新聞

基隆布建關懷兒少小衛星據點 謝國樑：今年底1區2據點達標

基隆市兒童及少年事務處推動「守護家庭小衛星服務方案」，結合全市13處社區據點資源，在學校附近提供課後陪伴、情緒理解和生活...

佾生服悶熱不適 基隆明年訂製更透氣新禮服

基隆市慈雲寺昨辦釋奠典禮祭祀孔子，安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己衣服外罩黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍有3名佾生...

蘭陽媽祖文化節海陸遶境241公里 晚間大批信眾恭迎聖駕回鑾進安宮

2025蘭陽媽祖文化節進入活動最後一天，今天遶境隊伍從羅東鎮起駕一路往南，上千信眾一路簇擁，跟隨媽祖行腳，「雙媽會」吸引...

新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆入境凝聚全台信眾祈願

新加坡「天富宮白龍王祖師」，今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，將在台灣多地辦祈福法會，10月4日離開台灣。基隆市副市長邱佩...

停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

受南橫坍方交通中斷影響，台東海端鄉利稻村及霧鹿村共374戶從24日晚間開始停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，今天...

南橫公路中斷 台東霧鹿村、利稻村29日停班課

台東縣政府今天宣布，因台20線南橫公路沿線多處路基流失崩塌，有影響往來安全之虞，海端鄉霧鹿村、利稻村明天停止上班、停止上...

