援助花蓮災區 富邦集團董座蔡明忠與富邦金控共同捐助2,000萬元

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，災民生活面臨巨大挑戰，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣布共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗下各公司全力協助災區救助、災民安置及後續社會重建。

蔡明忠表示，災後重建是一條漫長而艱辛的道路，需要的不僅是立即的協助，更需要持續的資源投入與關懷支持。他個人將透過「如是社會福利公益信託基金」捐款新台幣1,000萬元予慈濟基金會、台灣世界展望會以及花蓮縣政府警察局、消防局等單位，協助災後重建工作。集團旗下富邦建設也於第一時間迅速動員，募集數百支救災工具，包括鏟子、水桶、米袋等，支援前線志工與災民。

富邦金控董事長蔡明興也指出，富邦金控將捐款新台幣1,000萬元，支持嘉邑行善團、門諾基金會、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會等單位協助災區即時救助與投入長期重建工作。富邦金控與旗下子公司將協力支持災區，與民眾並肩同行，期盼早日重建家園。

富邦人壽提供保戶傷亡慰問金，針對傷亡保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元之慰問金，以協助保戶安度難關、重建家園。此外，亦於第一時間啟動緊急應變措施，針對應繳月為114年8月∼114年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務。

台北富邦銀行亦推出多項紓困措施，針對居住於政府公告之受災範圍或出具災損證明文件之房貸及信貸客戶，提供既有貸款本金展延方案，減輕財務壓力；另設有復建貸款專案，供本行往來客戶出具受災證明文件申請，協助重建家園，有需求者可就近洽詢各分行辦理。

富邦產險也提醒民眾，若遇愛車泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。

