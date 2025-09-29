基隆布建關懷兒少小衛星據點 謝國樑：今年底1區2據點達標

基隆市兒童及少年事務處推動「守護家庭小衛星服務方案」，結合全市13處社區據點資源，在學校附近提供課後陪伴、情緒理解和生活照顧，每年服務超過3萬人次。市長謝國樑今天說，今年將達成「1區2據點」目標，與家長一起陪伴孩子成長。

市府指出，基隆市12歲以下的兒童、少年有4萬1千多人，佔全市人口比率近12%。謝國樑競選時提出「讓孩子開心玩，讓家長放心生」政見，去年成立全國唯一專責的一級單位「兒童及少年事務處」，負責推動兒少福利服務，普及全民育兒識能，完善兒少場館設施，並舉辦多場兒少活動。

兒少處串連暖暖區碇內浸信會、過港聖光堂，中正區喜信，七堵區環宇、宣道會七堵堂，信義區幸福、美滿，中山區聖司提反堂，中山愛加倍，仁愛區雙福、愛抵家，安樂區崇信、大武崙和平堂，共13處社區據點，執行「守護家庭小衛星服務方案」，提供孩子們在安全溫暖的環境中學習成長。

兒少處說，這些據點都位在學校附近，可提供課後陪伴、家庭支持、親職教育、情緒理解、生活照顧服務，目前每天服務超過200名兒少，每年服務超過3萬人次，讓社會中處於脆弱或面臨不利處境家庭的兒少獲得關懷。

謝國樑指出，今年底將達成全市1區2據點的布建目標，超越中央設定的1區1據點政策。未來兒少社區工作，除了據點數量擴增，也會提升服品質。透過據點課輔老師的努力，讓孩子在課業上更有自信，探索才藝潛能，也有家長走進據點，參與親職課程，讓社工和志工為處於低潮或困境的兒少家庭，提供支持的力量。