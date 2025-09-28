蘭陽媽祖文化節海陸遶境241公里 晚間大批信眾恭迎聖駕回鑾進安宮

2025蘭陽媽祖文化節進入活動最後一天，今天遶境隊伍從羅東鎮起駕一路往南，上千信眾一路簇擁，跟隨媽祖行腳，「雙媽會」吸引鑽轎腳人龍再現，晚間媽祖與眾神尊返回南方澳進安宮，8時許舉行回鑾大典。主辦單位統計，這次海陸遶境共241.45公里，吸引11萬8000人次參與，規模盛大。

媽祖文化節活動第3天，一早代理縣長林茂盛與主祀宮廟帶領隊伍，在羅東聖安宮及震安宮舉辦祭典科儀後起駕，鎮長吳秋齡率公所團隊設香案恭迎媽祖並陪同遶境；上午9時，遶境隊伍行經冬山冬鄉螺圳橋，由鄉長林峻輔及其團隊接香，陪同媽祖巡護，沿途鑽轎底及索取平安符民眾早已等候，大排長龍。

今年因為有來自雲林西螺福興宮太平媽祖首贊蘭陽，與南方澳進安宮的珊瑚媽祖「雙媽會」，信眾一次可以鑽兩尊媽祖的轎腳，吸引排隊人潮再現，羅東鎮與冬山鄉市區被大批信眾擠得水洩不通。

遶境隊伍中午抵達冬山鄉天照宮，信眾帶著蓋滿紀念章的集章卡兌換紀念品，有人換到紀念品後拍照留念，也有人說第一次參加海陸遶境，難得的體驗，沿途感受到宜蘭人熱情招待，到處都設有點心站，縣府還有專人照料，非常貼心，明年還想來參加。

下午遶境隊伍進入蘇澳鎮安永心食館，由蘇澳鎮長李明哲及其團隊傳接香火恭請媽祖回鑾，場面熱鬧，在遶境隊伍及沿徒信眾守護下，媽祖及眾神尊回到出發前的起點南方澳，信徒已恭候多時，護送媽祖回南方澳進安宮舉辦回鑾大典。