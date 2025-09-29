佾生服悶熱不適 基隆明年訂製更透氣新禮服

基隆市慈雲寺昨辦釋奠典禮祭祀孔子，安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己衣服外罩黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍有3名佾生身體不適提前退場。市府說，明年將訂製全新輕薄長袍，讓佾生減低悶熱感。

今年是至聖先師孔子誕辰2575周年，基隆市各界昨在慈雲寺大成殿舉行釋奠典禮。副市長邱佩琳代表市長謝國樑擔任主祭官，地方民代、各級學校校長、教師、佾生家長和許多民眾到場觀禮，全程1個多小時。

歷年釋奠典禮都由慈雲寺管理委員會主辦，邱佩琳和陪祭官在大成殿依序完成上香、獻花、獻果三獻禮後，安樂國小穿著古裝、手持羽、龠的佾生登場，在廟前廣場獻上六佾舞，動作整齊，體現禮樂文化的深厚底蘊與代代傳承的活力，並展現對儒家文化與尊師重道精神的崇敬。

邱佩琳說，感謝慈雲寺長年推動儒家傳統，推動有教無類理念與仁愛精神，是中華文化的核心價值。

安樂國小學生獻跳六佾舞，有3名佾生身體不適，提前退場。教育處長徐嬿立說，先前發現安樂國小佾生在彩排，或是釋奠典禮當天獻六佾舞時，會因氣溫過高感到不適，今年除了原有的電風扇，會場還加裝4台水冷扇降溫。

徐嬿立說，明年會補助訂製全新禮服，除了更透氣，尺寸也更適合小學生穿著。