新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆入境凝聚全台信眾祈願

新加坡「天富宮白龍王祖師」，今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，將在台灣多地辦祈福法會，10月4日離開台灣。基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證國際文化宗教交流，並祈願基隆得到白龍王祖師的庇佑，城市平安祥和。

這場跨國「遶境」活動主辦單位表示， 天富宮白龍王祖師香火源自泰國祖廟，2019年獲泰國青龍王親自認證。天富宮長年致力弘揚善念、護佑平安，在東南亞地區扮演領導角色，並積極推動跨國文化交流。

天富宮白龍王祖師首次「台灣繞境」，將先後前往宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園，最後在10月4日抵達雙北，象徵文化縱貫南北，凝聚全台信眾，共同祈願祝福。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星夢集團旗下星夢郵輪「雲頂夢號」，連續3年承辦天富宮白龍王祖師海上龍獅活動。今年以探索星號為首，並駛入基隆港，象徵著文化傳承自海上延伸至台灣土地，開啟交流新篇章。