快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆入境凝聚全台信眾祈願

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／基市府提供
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／基市府提供

新加坡「天富宮白龍王祖師」，今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，將在台灣多地辦祈福法會，10月4日離開台灣。基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證國際文化宗教交流，並祈願基隆得到白龍王祖師的庇佑，城市平安祥和。

這場跨國「遶境」活動主辦單位表示， 天富宮白龍王祖師香火源自泰國祖廟，2019年獲泰國青龍王親自認證。天富宮長年致力弘揚善念、護佑平安，在東南亞地區扮演領導角色，並積極推動跨國文化交流。

天富宮白龍王祖師首次「台灣繞境」，將先後前往宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園，最後在10月4日抵達雙北，象徵文化縱貫南北，凝聚全台信眾，共同祈願祝福。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星夢集團旗下星夢郵輪「雲頂夢號」，連續3年承辦天富宮白龍王祖師海上龍獅活動。今年以探索星號為首，並駛入基隆港，象徵著文化傳承自海上延伸至台灣土地，開啟交流新篇章。

邱佩琳感謝麗星郵輪籌辦這場盛大文化盛事，並讓基隆成為白龍王巡禮的起點。祈願基隆能得到白龍王祖師的庇佑，不僅象徵著城市的平安與祥和，更將為觀光產業注入新契機，進一步提升基隆作為港灣城市的文化能量與國際能見度。

新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，並將台灣多地祈願祝福。記者邱瑞杰／攝影
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，並將台灣多地祈願祝福。記者邱瑞杰／攝影
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／基市府提供
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／基市府提供
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／麗星郵輪提供
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／麗星郵輪提供
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／基市府提供
新加坡「天富宮白龍王祖師」今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證兩地國際文化宗教交流。圖／基市府提供

基隆港 郵輪 邱佩琳

延伸閱讀

基隆：10/15前員警上班日赴花蓮救災可請1天公差假

基隆增派11人、5車輛與機具 馳援花蓮救災

基隆10大公廁評比 清潔度、消毒液、免治馬桶、扶手全列入

影／泥濘乾化堅硬 基隆救災隊小山貓反覆挖富田一街搶通一半

相關新聞

新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆入境凝聚全台信眾祈願

新加坡「天富宮白龍王祖師」，今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，將在台灣多地辦祈福法會，10月4日離開台灣。基隆市副市長邱佩...

停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

受南橫坍方交通中斷影響，台東海端鄉利稻村及霧鹿村共374戶從24日晚間開始停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，今天...

南橫公路中斷 台東霧鹿村、利稻村29日停班課

台東縣政府今天宣布，因台20線南橫公路沿線多處路基流失崩塌，有影響往來安全之虞，海端鄉霧鹿村、利稻村明天停止上班、停止上...

基隆六佾舞祭孔…穿衣再罩長袍致3佾生不適退場 明年訂製更透氣禮服改善

基隆市慈雲寺今辦「釋奠典禮」祭祀孔子，由安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己的衣服外罩上黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍...

基隆10大公廁評比 清潔度、消毒液、免治馬桶、扶手全列入

公私單位公廁有沒有按時清理、有沒有臭味，民眾感受最深，基隆市環保局挑出民眾使用率高反應不錯的10間廁所，由基隆市政府8個...

廣角鏡／蘭陽媽祖節 人龍鑽轎腳

蘭陽媽祖文化節陸巡昨到宜蘭市及羅東鎮，商家民眾沿途恭迎媽祖聖駕，除有來自全台十六座媽祖宮廟天后、北方澳軍港五姊妹媽祖，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。