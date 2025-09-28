聽新聞
0:00 / 0:00
新加坡天富宮白龍王祖師來台 基隆入境凝聚全台信眾祈願
新加坡「天富宮白龍王祖師」，今搭麗星郵輪探索星號抵達基隆港，將在台灣多地辦祈福法會，10月4日離開台灣。基隆市副市長邱佩琳到基隆港東岸旅運大樓迎接，見證國際文化宗教交流，並祈願基隆得到白龍王祖師的庇佑，城市平安祥和。
這場跨國「遶境」活動主辦單位表示， 天富宮白龍王祖師香火源自泰國祖廟，2019年獲泰國青龍王親自認證。天富宮長年致力弘揚善念、護佑平安，在東南亞地區扮演領導角色，並積極推動跨國文化交流。
天富宮白龍王祖師首次「台灣繞境」，將先後前往宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園，最後在10月4日抵達雙北，象徵文化縱貫南北，凝聚全台信眾，共同祈願祝福。
麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，麗星夢集團旗下星夢郵輪「雲頂夢號」，連續3年承辦天富宮白龍王祖師海上龍獅活動。今年以探索星號為首，並駛入基隆港，象徵著文化傳承自海上延伸至台灣土地，開啟交流新篇章。
邱佩琳感謝麗星郵輪籌辦這場盛大文化盛事，並讓基隆成為白龍王巡禮的起點。祈願基隆能得到白龍王祖師的庇佑，不僅象徵著城市的平安與祥和，更將為觀光產業注入新契機，進一步提升基隆作為港灣城市的文化能量與國際能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言