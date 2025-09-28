停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

受南橫坍方交通中斷影響，台東海端鄉利稻村及霧鹿村共374戶從24日晚間開始停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，今天下午恢復357戶民生用電，僅深山偏遠地區17戶非民生用電尚未恢復供電。

樺加沙颱風外圍環流重創山區道路，台20線南橫公路189公里新武路段出現大規模路基坍塌，滿目瘡痍殘垣斷壁，共造成374戶停電。因交通受阻不利機具及人員運輸，台電人翻山越嶺，在泥濘碎石間攀爬及徒步前進，今天下午終於讓其中357戶完成復電。

台電台東區處指出，24日晚間6時54分掌握停電訊息，25日因道路中斷無法通行，又無通訊導致無人機無法巡查線路，26日請求台東縣政府協調空勤直升機支援查修線路，並利用衛星通訊將現場情形及供電設備損壞狀況回傳。

台電台東區處副處長游鵬緯昨率搶修人員及承攬商抵達各坍塌路段，人員及機具今天得以快速挺進災區，並以臨時線路建桿供電，下午3時恢復利稻村與霧鹿村全數民生用電，目前僅剩17戶尚未恢復供電，後續將持續搶修至全面復電為止。