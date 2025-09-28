快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
樺加沙颱風外圍環流重創南橫山區道路，台電人員在惡劣環境中搶修電力設備。圖／台電提供
樺加沙颱風外圍環流重創南橫山區道路，台電人員在惡劣環境中搶修電力設備。圖／台電提供

受南橫坍方交通中斷影響，台東海端鄉利稻村及霧鹿村共374戶從24日晚間開始停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，今天下午恢復357戶民生用電，僅深山偏遠地區17戶非民生用電尚未恢復供電。

樺加沙颱風外圍環流重創山區道路，台20線南橫公路189公里新武路段出現大規模路基坍塌，滿目瘡痍殘垣斷壁，共造成374戶停電。因交通受阻不利機具及人員運輸，台電人翻山越嶺，在泥濘碎石間攀爬及徒步前進，今天下午終於讓其中357戶完成復電。

台電台東區處指出，24日晚間6時54分掌握停電訊息，25日因道路中斷無法通行，又無通訊導致無人機無法巡查線路，26日請求台東縣政府協調空勤直升機支援查修線路，並利用衛星通訊將現場情形及供電設備損壞狀況回傳。

台電台東區處副處長游鵬緯昨率搶修人員及承攬商抵達各坍塌路段，人員及機具今天得以快速挺進災區，並以臨時線路建桿供電，下午3時恢復利稻村與霧鹿村全數民生用電，目前僅剩17戶尚未恢復供電，後續將持續搶修至全面復電為止。

台東區處長趙淑芬強調，連假期間，台電人仍守護山村及各地的光明，不讓黑暗多停留一夜，這是台電對居民的承諾。

樺加沙颱風外圍環流重創南橫山區道路，台電人員不分晝夜加強趕工，今天下午終於讓利稻及霧鹿兩村共357戶恢復供電。圖／台電提供
樺加沙颱風外圍環流重創南橫山區道路，台電人員不分晝夜加強趕工，今天下午終於讓利稻及霧鹿兩村共357戶恢復供電。圖／台電提供
樺加沙颱風外圍環流重創南橫山區道路，台電人員在惡劣環境中搶修電力設備。圖／台電提供
樺加沙颱風外圍環流重創南橫山區道路，台電人員在惡劣環境中搶修電力設備。圖／台電提供

台電 台東 停電

延伸閱讀

南橫公路中斷 台東霧鹿村、利稻村29日停班課

台電人員徒步入山搶修 台東利稻、霧鹿村復電

台東縣宣布 海端鄉霧鹿村、利稻村明天停止上班、上課

路斷部落成孤島！醫護物資進入南橫 電力待30日道路搶通立即修復

相關新聞

基隆六佾舞祭孔…穿衣再罩長袍致3佾生不適退場 明年訂製更透氣禮服改善

基隆市慈雲寺今辦「釋奠典禮」祭祀孔子，由安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己的衣服外罩上黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍...

停電第5天 台東海端鄉利稻村及霧鹿村357戶恢復供電

受南橫坍方交通中斷影響，台東海端鄉利稻村及霧鹿村共374戶從24日晚間開始停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，今天...

南橫公路中斷 台東霧鹿村、利稻村29日停班課

台東縣政府今天宣布，因台20線南橫公路沿線多處路基流失崩塌，有影響往來安全之虞，海端鄉霧鹿村、利稻村明天停止上班、停止上...

基隆10大公廁評比 清潔度、消毒液、免治馬桶、扶手全列入

公私單位公廁有沒有按時清理、有沒有臭味，民眾感受最深，基隆市環保局挑出民眾使用率高反應不錯的10間廁所，由基隆市政府8個...

廣角鏡／蘭陽媽祖節 人龍鑽轎腳

蘭陽媽祖文化節陸巡昨到宜蘭市及羅東鎮，商家民眾沿途恭迎媽祖聖駕，除有來自全台十六座媽祖宮廟天后、北方澳軍港五姊妹媽祖，也...

基隆仁愛之家 轉型社福園區

因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，基隆市府將把原仁愛之家打造為社福園區，已依促參法公告採取BOT+ROT方式，由政府提供土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。