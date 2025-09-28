快訊

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

台電人員徒步入山搶修 台東利稻、霧鹿村復電

中央社／ 台東縣28日電

台東縣利稻村與霧鹿村受颱風樺加沙外圍環流影響斷電，台電人員徒步入山搶修，今天下午恢復兩村全數民生用電，僅剩深山偏遠非民生用電17戶，將持續搶修直到全面恢復供電。

樺加沙外圍環流重創南橫公路，189K附近道路大規模坍塌，造成利稻村與霧鹿村斷電並失去聯外通訊，一度有374戶停電。

台電台東區處24日晚間6時54分第一時間掌握停電訊息，並派員全力投入巡視及搶修，25日因道路中斷，人員無法通行又無通訊，台電動用無人機巡查線路未果，最後在26日請求台東縣政府協調內政部空勤總隊派遣直升機支援台電人員查修線路，並利用衛星通訊將現場情形及供電設備損壞狀況回傳，以研擬復電方案。

台電台東區處27日由副處長游鵬緯率同搶修人員及承攬商，翻越山區各坍塌路段，前往現場親自指揮監督，因道路及設備損害嚴重，今天動員人員、機具挺進災區，以臨時線路先行建桿供電，下午3時恢復利稻村與霧鹿村全數民生用電，剩下深山偏遠非民生用電17戶未恢復供電，台電仍將持續搶修，直到全面恢復供電。

台電台東區處處長趙淑芬表示，颱風斷路不斷情，即使連假期間，台電人仍會守護山村及各地的光明，這是台電對居民的承諾。

台電 台東 用電

延伸閱讀

路斷部落成孤島！醫護物資進入南橫 電力待30日道路搶通立即修復

金沙鎮深夜突停電！556戶陷黑暗40分鐘台電緊急搶修

燃料飆漲衝擊電價 台電：核電大國亦無倖免

樺加沙來襲...屏東縣累計1700戶停電 110戶搶修中

相關新聞

基隆六佾舞祭孔…穿衣再罩長袍致3佾生不適退場 明年訂製更透氣禮服改善

基隆市慈雲寺今辦「釋奠典禮」祭祀孔子，由安樂國小學生獻跳六佾舞。佾生在自己的衣服外罩上黃色長袍，今年會場雖增加水冷扇，仍...

基隆10大公廁評比 清潔度、消毒液、免治馬桶、扶手全列入

公私單位公廁有沒有按時清理、有沒有臭味，民眾感受最深，基隆市環保局挑出民眾使用率高反應不錯的10間廁所，由基隆市政府8個...

廣角鏡／蘭陽媽祖節 人龍鑽轎腳

蘭陽媽祖文化節陸巡昨到宜蘭市及羅東鎮，商家民眾沿途恭迎媽祖聖駕，除有來自全台十六座媽祖宮廟天后、北方澳軍港五姊妹媽祖，也...

基隆仁愛之家 轉型社福園區

因應超高齡化社會趨勢與照顧需求，基隆市府將把原仁愛之家打造為社福園區，已依促參法公告採取BOT+ROT方式，由政府提供土...

台泥氣化爐處理花蓮垃圾 轉廢為能

花蓮「台泥DAKA再生資源利用中心（RRRC）」昨啟用，是台灣第一座用水泥窯處理生活垃圾的焚化爐，還結合博物館、餐廳和環...

南橫路基坍方土石落新武呂溪 林保署：無形成堰塞湖

台東南橫公路新武路段路基流失，土石落在新武呂溪河道。林保署台東分署人員今天搭直升機前往觀察，確定未形成堰塞湖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。